Memur ve Memur Emeklisine Zam Oranı %50! Maaşlar Yarısı Kadar Artacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın son açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Memur maaşıyla birlikte memur emeklisine ödenecek zam da ortaya çıktı.

Memur ve Memur Emeklisine Zam Oranı %50! Maaşlar Yarısı Kadar Artacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-12-2023 09:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son katıldığı canlı yayında, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zammın detaylarını açıkladı.

Maaşlara %50 Zam Bekleniyor!

Yılmaz'ın belirttiği üzere, yıl içerisinde beklenen enflasyon oranı %36 civarında olacak. Bu çerçevede, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yaklaşık %50 civarında bir artış bekleniyor. İşçi emeklilerinin durumu ise farklı koşullara tabi.

Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik göstergelerine dikkat çekti. 5 yıllık ülke risk primi CDS'nin Mayıs ayında 700'ler seviyesinden bugün 300'lerin altına düşmesinin, ülke algısındaki değişimi ve güven ortamındaki artışı simgelediğini belirtti. Son dönemde artan dış fon akışının, kredi notlarında yaşanacak yükselişlerle daha da artacağını ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin yatırım ortamının giderek iyileştiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye'nin coğrafyası, genç nüfusu, birikimi ve dinamizmiyle dünyanın en iyi yatırım yapılabilecek ülkelerinden biri olduğunu dile getirdi. "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırdığı bu dönemde, yatırımların ve büyümenin devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin Büyüme İstatistiklerinden Söz Etti

Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde %5,9 büyüdüğünü ve 9 ayda %4,7 büyüme kaydettiğini aktaran Yılmaz, yıl sonunda %4,4'lük büyüme hedefinin rahatlıkla yakalanacağını belirtti. Enflasyonun aylık bazda düşüş eğilimine girdiğini ifade eden Yılmaz, yıllık bazda enflasyonun 2024'ün ortalarından itibaren belirgin bir düşüş göstereceğini, 2025'te %15 seviyelerine ve 2026'da tek haneli rakamlara düşmesinin beklendiğini açıkladı. Asgari ücret artışına ilişkin, işçilerin alım gücünü korumanın ve refahını artırmanın önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, işverenlerin istihdamı devam ettirme ve rekabet gücünü koruma kaygılarına da değindi. Bu iki unsuru dengede tutmanın önemine işaret etti.

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