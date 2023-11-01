Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı müjdesi: Öğretmen, Polis, Doktor, Hemşire, Araştırma Görevlisi maaşları belli oldu

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde TÜFE tahminlerinin yüzde 15 zamma eklenmesi gerektiği belirtiliyor. Peki, bu artış ne kadar olacak ve kimlere nasıl yansıyacak? İşte detaylar:

Memurlara ve Memur Emeklilerine Yapılacak Artış

2024 yılının ilk ayında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı doğrultusunda memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15 artış yapılacak. Ancak bu artışa ek olarak enflasyon farkı da hesaplanacak. Enflasyon farkı, bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak açıklandı. Bu da demek oluyor ki memurlar ve memur emeklilerine şu ana kadar 3 ayda yüzde 18.03 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 15'lik zam oranı, 3 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 35.73'e ulaştı.

Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahmini

Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2023 yılı için enflasyon tahmini yüzde 68.01 olarak çıktı. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurların ve emeklilerin enflasyon farkı yüzde 32.33'ü bulacak ve yüzde 15'lik zam oranı da buna eklenerek yüzde 52.18'e ulaşacak.

Maaşlara Yansıyacak Artışlar

Yüzde 15 zam ve enflasyon farkıyla beklenen yüzde 52.18'lik zam oranı, farklı meslek gruplarına göre maaşlara şu şekilde yansıyacak:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4

Mevcut Maaş: 32.451,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 49.383,93 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut Maaş: 22.938,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 34.907,05 TL

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut Maaş: 29.538,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 44.950,93 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut Maaş: 26.654,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 40.562,06 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut Maaş: 32.626,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 49.650,25 TL

Polis Memuru 8/1

Mevcut Maaş: 29.525,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 44.931,15 TL

Uzman Doktor 1/4

Mevcut Maaş: 54.959,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 83.636,61 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut Maaş: 26.440,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 40.236,39 TL

Mühendis 1/4

Mevcut Maaş: 33.122,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 50.405,06 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut Maaş: 23.538,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 35.820,13 TL

Profesör 1/4

Mevcut Maaş: 48.124,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 73.235,10 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut Maaş: 31.763,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 48.336,93 TL

Vaiz 1/4

Mevcut Maaş: 27.620,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 42.032,12 TL

Avukat 1/4

Mevcut Maaş: 31.562,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 48.031,05 TL

Memur Emeklileri

Yüzde 15 zam ve enflasyon farkıyla beklenen yüzde 52.18'lik zam oranı, memur emeklilerinin maaşlarına da şu şekilde yansıyacak:

Müsteşar (1/1)

Mevcut Maaş: 35.911,25 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 54.649,74 TL

Genel Müdür (1/1)

Mevcut Maaş: 31.783,75 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 48.368,51 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut Maaş: 14.810,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 22.537,86 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut Maaş: 12.062,50 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 18.356,71 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut Maaş: 14.810,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 22.537,86 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4)

Mevcut Maaş: 20.871,25 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 31.761,87 TL

Başkomiser (1/4)

Mevcut Maaş: 15.188,75 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 23.114,24 TL

Polis Memuru (1/4)

Mevcut Maaş: 14.935,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 22.728,08 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut Maaş: 14.810,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 22.537,86 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut Maaş: 14.810,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 22.537,86 TL

Teknisyen (Lise - 1/4)

Mevcut Maaş: 10.632,50 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 16.180,54 TL

Pratisyen Hekim (1/4)

Mevcut Maaş: 25.906,25 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 39.424,13 TL

Profesör (1/4)

Mevcut Maaş: 28.350,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 43.143,03 TL

İmam-Hatip

Mevcut Maaş: 14.810,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 22.537,86 TL

Avukat (1/4)

Mevcut Maaş: 14.810,00 TL

Yüzde 52.18 Zamlı Maaş: 22.537,86 TL

Bu gelişmeler doğrultusunda en düşük memur maaşı 33 bin 505 liraya, taban memur emeklisi aylığı ise 15 bin 30 liraya yükselecektir. Bu artışlar, memurlar ve memur emeklileri için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.