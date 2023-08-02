Memur ve emekliye 24 aylık zam! İşte yüzde 40 ve yüzde 50+15 zam ile memur ve memur emeklisi maaşları

İşte yüzde 40 ve yüzde 50+15 zam ile memur ve memur emeklisi maaşları! Memur ve emekliye 24 aylık zam- 6 milyon civarında memurun ve emeklinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinin ilk ayağı dün saat 14:00'te gerçekleştirildi.

Konfederasyonların Teklifleri

Memur konfederasyonları, zam tekliflerini açıkladılar. Bir konfederasyon, 2024 ve 2025 yıllarında toplamda %110 zam teklif ederken, diğer bir konfederasyon ise kümülatif olarak 2024'te %100.2 ve 2025'te %58.4 zam önerdi.

İlk yıl zamların üç ayda bir yapılması ve enflasyon farkının oluştuğu aydan itibaren yansıtılması da teklifler arasında yer alıyor. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil %40, diğerine göre ise %50+15 şeklinde.

Tekliflerin Getirisi

Ocak 2024'te en düşük memur maaşı, enflasyon farkı hariç bir konfederasyonun zam teklifine göre 29.700 TL'ye, diğerinin teklifine göre ise 33.880 TL'ye yükselecek. Aynı şekilde, en düşük emekli aylığı da Ocak'ta bir konfederasyonun teklifine göre 13.334 TL, diğerine göre ise 15.210 TL olacak.

Enflasyon Farkı Ne Kadar?

Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanması halinde sonuç 21 Ağustos'ta belli olacak, aksi takdirde ayın sonunda kararlaştırılacak. Zam oranları merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı enflasyon tahmini, memurların ve emeklilerin Ocak ayında alacakları farka ilişkin ipucu verdi.

Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonu enflasyon tahmini %58 olarak belirlendi. Buna göre, 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon %31.92 olacak ve memurlar ile memur emeklilerinin enflasyon farkı %24.45 olacak. Oluşan enflasyon farkına toplu sözleşmede belirlenen Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar hesaplanacak.