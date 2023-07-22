Memur ve Emekli Maaşlarına Yapılacak ek Zamlar İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürprizi

Toplu Sözleşme 2023 zam oranları, 6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor ve merakla bekleniyordu. Memur ve emekli maaşları için belirlenecek olan 4 zam oranının etkisi büyük önem taşıyordu. 120 maddelik teklif, toplu sözleşme zammı oranları da dahil olmak üzere 24 Temmuz'da Bakanlık'a sunulacak. Toplu Sözleşme görüşmelerinin odak noktasında yer alan bir dikkat çeken husus, 2024-2025 yıllarına ait zammın hesaplanacağı temel ücretin en düşük memur maaşı olan 22 bin TL üzerinden değil, kök ücret üzerinden olacağıdır. Bu detaylar, toplu sözleşme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor. Haberin tüm detayları yakından takip ediliyor.

24 Temmuz Pazartesi günü, milyonlar tarafından beklenen memur maaşı zammı ve memur emeklisi zam oranı için ilk adım atılacak. 1 Ağustos'ta başlayacak olan Toplu Sözleşme 2023 görüşmeleri, memur ve memur emeklilerinin maaşına etki eden 4 adet zam oranını netleştirecek. Bu kapsamda, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi, memur ve memur emeklilerini içine alan görüşmelerini başlatacak. Yetkili konfederasyon Memur-Sen, toplu sözleşme masasında maaş artış oranları ve kira yardımı gibi konuları içeren 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak. Tüm tarafların beklentileri ve tekliflerinin masaya yatırılacağı bu süreç, memurların ve memur emeklilerinin maaşları için önemli bir dönüm noktası olacak.

TEKLİF BAKANLIĞA SUNULACAK

1 Ağustos'ta başlayacak Toplu Sözleşme 2023 görüşmeleri öncesinde, Memur-Sen hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Dün düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında, 74 yeni teklif, 29 korunması gereken teklif ve 17 geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan teklif olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabakata varıldı. Bu teklifler arasında maaş artış oranlarının yanı sıra kira yardımı gibi konular da yer alıyor. Memur-Sen’in, 24 Temmuz'da kamuoyu ile paylaşacağı 120 maddelik teklifi aynı zaman içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da sunacak.

KÖK ÜCRET HESABI

Toplu sözleşme görüşmelerinin memur maaş zammı üzerindeki etkisi, özellikle kök ücret hesabıyla önem kazanıyor. Temmuz ayında kabul edilen yasa gereği, memur kök maaşlarına yapılan zam yüzde 17,55 ile sınırlı kaldı ve en düşük memur maaşı 13.927 TL olarak belirlendi. Bu artışa ek olarak, 8.077 TL seyyanen zam da ilave ödeme olarak kabul edildi ve kök ücretlere eklenmedi. Bu durumda, en düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükseldi. Ancak gelecek yıllara ait toplu sözleşme görüşmelerinde verilecek zammın, 22 bin TL üzerinden değil, 13.927 TL üzerinden yapılacağı öne çıkıyor. Bu detay, memur maaşları için önemli bir belirleyici olacak.

EMEKLİ MEMURLAR DIŞINDA KALACAK

Toplu sözleşme teklifinin önemli konularından biri de 3600 ek gösterge düzenlemesi oldu. 120 maddelik teklifte yer alan düzenleme, 4 meslek grubunu kapsayacak şekilde genişletildi ve birinci derecedeki tüm memurların 3600 ek gösterge hakkından yararlanması planlandı. Ancak bu düzenlemeden yalnızca şu anda çalışan 1. derecedeki memurların faydalanacağı, emekli memurların ise bu düzenlemenin dışında kalacağı belirtiliyor. Bu şekilde yaklaşık 470 binin üzerinde memurun 3600 ek göstergeden yararlanması bekleniyor. Özellikle emekli memurların bu düzenlemeye dahil edilmemesi, tartışmaların odağında yer alıyor ve sürecin nasıl ilerleyeceği merakla takip ediliyor.

