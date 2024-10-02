Meme kanserine karşı farkındalık: "Olmaz Olmaz Deme Hiç"

Bu kapsamda, 1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında farkındalığı artırmak amacıyla Türk Kanser Derneği, "Olmaz Olmaz Deme Hiç" sloganıyla geniş bir kampanya başlattı. Meme kanseri, her 8 kadından 1'ini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olarak dikkat çekerken, erken teşhis bu mücadelede kritik bir öneme sahip. Dernek, toplumda farkındalık bilinci oluşturmak için düzenlediği basın toplantısında, erken tanının hayat kurtardığını bir kez daha vurguladı.

Topluma Birlikte Sesleniyoruz

Türk Kanser Derneği’nin Şişhane'deki merkez binasında düzenlenen basın toplantısına, Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, Medikal Onkolog Prof. Dr. Ümmügül Üyetürk, Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Can Mollaoğlu, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Esat Namal ve sanatçı Betül Demir katıldı. Toplantıda, meme kanserinin dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın kanser türü haline geldiği vurgulandı.

Meme Kanseri, Dünya Çapında Bir Tehdit

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın 2020 verilerine göre, meme kanseri dünya genelinde yaklaşık 2.3 milyon yeni vaka ile akciğer kanserini geçerek en yaygın tanı konulan kanser türü oldu. Meme kanseri artık dünya çapında en büyük tehditlerden biri haline gelirken, erken teşhisin hastalıkla mücadeledeki rolü bir kez daha öne çıkıyor.

"Olmaz Olmaz Deme Hiç"

Türk Kanser Derneği bu yılki farkındalık kampanyasında, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekmek için “Olmaz Olmaz Deme Hiç” sloganını seçti. Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, tüm kadınlara çağrıda bulunarak, düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı. Yaşına bağlı olarak her kadının ultrason ya da mamografi gibi tarama testlerini yaptırmasının meme kanseriyle mücadelede hayati önem taşıdığını belirtti. Duruman konuşmasında, Türk Kanser Derneği’nin tüm Türkiye’de ücretsiz kanser taraması hizmeti olduğunu belirterek tüm kadınlara bu taramalardan yararlanmaları için derneği aramaları yönünde çağrı yaptı.

Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor!

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman; “Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Türk Kanser Derneği olarak bu ay kadınlarımızı bilinçlendirmeye ve taramalara yönlendirmeye kararlıyız” dedi. Duruman konuşmasında “Her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalandığını biliyoruz ve erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatmak istiyoruz. Artık meme kanseri kronik bir hastalık olarak kabul ediliyor ve %100 tedavi edilebiliyor. Tarama servislerimizle Türkiye'nin her il ve ilçesindeki kadınlarımıza ulaşarak, en yakın sağlık kuruluşunda bu testleri yaptırma imkânı sunuyoruz. Lütfen bu testi yaptırmayı ihmal etmeyin, birbirinizi bilinçlendirin ve taranmamış hiçbir kadınımız kalmasın. Unutmayın, meme kanseri tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden biri. Erken teşhis hayat kurtarır” diye konuştu. Burak Duruman ayrıca, Anadolu'dan büyükşehirlere tedavi için gelen kanser hastalarına destek olmak için Türk Kanser Derneği’nin "Mucize Evleri" olduğunu söyleyerek, “Bu merkezlerde ihtiyaç sahibi kanser hastalarımız, yemeği, bakımı, psikolojik desteği ve diyetisyeniyle birlikte ücretsiz olarak misafir ediliyor.” mesajını verdi.

Toplantıda konuşan Medikal Onkolog Prof. Dr. Ümmügül Üyetürk, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, erken teşhisin önemini bir kez daha vurgulayarak, “Her 8 kadından 1'i hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor. Bu nedenle, 20 yaşından itibaren kadınların kendi meme kontrollerini yapmaları, 30 yaşından sonra yıllık doktor muayenelerini aksatmamaları, 40 yaşından sonra ise mamografi ve meme ultrasonu çektirmeleri gerekiyor. Bu basit testler, kanseri erken evrede yakalamamızı sağlar ve büyük maddi ve manevi zorluklardan korur. Ekim ayının meme kanseri farkındalığı açısından kritik olduğunu hatırlatıyor ve Türk Kanser Derneği’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Esat Namal toplantıda yaptığı konuşmada, “Ben burada bir tıbbi onkolog olarak değil, Türk Kanser Derneği gönüllüsü olarak bulunuyorum. Derneğin çalışmalarına hem hekim hem de gönüllü olarak destek veriyorum. Meme kanseri, tıpkı diğer kanser türleri gibi, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Teşhis geç de olsa teslim olmamak önemli ancak erken teşhis her anlamda süreci kolaylaştırır. Türk Kanser Derneği’nin erken teşhis, tarama ve konaklama hizmetleri gibi çalışmalarının farkında olalım, bilgiyi ve gücü paylaşarak bu hastalıkla mücadelede birlikte olalım” dedi.

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Murat Can Mollaoğlu meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, “Hastalarıma bazen söylüyorum, meme kanseri tedavi edildikten sonra uzun yıllar sağlıklı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle kadınlarımızın bu konuda adım atmaktan çekinmemesi gerekiyor. Kendi kendine elle muayeneyi öğrenmek önemli, bu yöntemle şüphelenip doktora gidebilirsiniz. 40 yaşına geldiğinizde ise doktorunuza başvurarak mamografi çektirin. Elle fark edilmeyen sorunlar mamografiyle tespit edilebilir.” şeklinde konuştu.

Basın toplantısına katılan pop müziğin sevilen sesi sanatçı Betül Demir, Türk Kanser Derneği ve Burak Duruman’ın çok kıymetli çalışmaları olduğuna değinerek, "Bana olmaz" dememeliyiz, çünkü iki yakın arkadaşımın meme kanseri teşhisine şahit oldum. Neyse ki erken evredeydiler ve şanslıydık. Özellikle 40’lı yaşlarda, genç kızlar ve erkekler de dahil, kendimize daha fazla önem vermeliyiz. Hayatın zor zamanlarında kendimize inanmalı, destek olmalı ve sağlığımız için adım atmalıyız. Meme kanserine karşı farkında olalım ve "Bana olmaz" demekten kaçınalım” mesajını verdi.