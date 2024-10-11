Meme Kanseri Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Kritik Soru

Kadınlar En Çok Hangi Meme Şikayeti Ile Başvururlar?

Sıklıkla ana şikayetler memelerde ağrı ve sertliklerdir. Büyük ihtimalle sebepler iyi huylu yapılardır. Burada önemli olan düzenli kontrollerin yapılması ve böylelikle az ihtimal olan ciddi durumların erken tanınmasıdır.

Meme Kanserinde Erken Taninin Önemi?

Erken tanı konulduğu zaman en az tedavi ile en iyi sonucu alabilmekteyiz ve ayrıca memenin kozmetik görünümünü iyi tutmak ta daha mümkündür.

Meme Kanserinde Tarama Amaçlı Doktora Gitme Sıklığı?

Öncelikle 40 yaşında itibaren senede bir kontrola gidilmeli ve mamografi de senede bir veya 2 senede bir yapılmalıdır. Ultrason tetkik ise senede bir yapılabilir.

40 yaşında önce de risk durumuna göre uygun sıklıkta doktora gidilmelidir.

Riskli Kişiler?

Ailesinde meme kanseri olanlar

Ailesinde genetic risk gösterilmiş olanlar

İleri yaş

Radyasyona maruz kalanlar

Kilolu olanlar

Meme Kanserinde Tanı Nasıl Konur?

Önce hastanın şikayeti (ele gelen sertlik, ciltte kızarıklık, yara, koltukaltında sertlik, meme başı veya ciltte çökme gibi)

Bazen hastanın şikayeti yoktur ve tetkiklerde şüpheli bulgular saptanır.

Sonra Fizik muayene+ radyolojik tetkikler (mamografi, ultrason, MR.) uygulanır ve en son tanıyı kesinleştiren tetkik ise yapılacak ince iğne aspirasyon biyopsisi veya kalın kesici (tru cut) biyopsidir.

Meme Kanseri Tanısı Konduğunda Meme Mutlaka Alınmalı Mıdır?

Hayır, hasta uygun evrede ise veya ameliyat öncesi tedavilerle uygun evreye getirilebilmişse Meme Koruyucu dediğimiz ameliyatlar veya Onkoplastik ameliyatlar yapılabilir. Bu şekilde hem kanseri tedavi ediyor ve hem de iyi bir kozmetik sonuç alabiliyoruz.

Hem Memenin Alınması Hem de Iyi Bir Kozmetik Sonuç Almak Mümkün Müdür?

Evet mümkündür. Hastalığın durumu tüm memenin alınmasını gerektiriyorsa- bazı özel durumlar hariç -memenin içi boşaltılıp yerine silikon protez konarak iyi bir görünüm sağlanabilmektedir.