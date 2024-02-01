Melisa Döngel'in set arasındaki espri dolu anları!

Melisa Döngel, set arasında çalışma arkadaşına espri yaptığı anları paylaştı. Döngel kendi esprisine kahkahalarla güldü.

Melisa Döngel'in set arasındaki espri dolu anları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-02-2024 09:32

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, çalışma arkadaşlarıyla set arasında geçen eğlenceli anlarıyla gündeme geldi. Genç oyuncu, set arkadaşlarına yaptığı espri ile herkesi kahkahalara boğdu.

Döngel, set arasında dostlarına yaptığı esprilerle adeta setin enerjisini yükseltiyor. Son olarak, çalışma arkadaşına yaptığı espriyle kahkahalarla gülen Döngel, set atmosferine neşe katmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, set arasındaki samimi anları sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarıyla paylaştı. Döngel'in espri anları, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Hayranları, genç oyuncunun sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda setteki pozitif enerjisiyle de dikkat çektiğini ifade ediyor.

 

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