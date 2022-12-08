Melis Sezen'den aşk açıklaması: "Hayatımda..."

Melis Sezen, önceki gün katıldığı bir davette objektiflere poz verdi. Basın mensuplarıyla sohbet eden güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda gittiği Miami tatili hakkında, "Çok keyifliydi" diye konuştu.





"TÜRK DİZİLERİ BENCE ÇOK BAŞARILI"

Geçtiğimiz yıl rol aldığı dizi hakkında konuşan Melis Sezen, "Türklerin yapımları orada çok beğeniliyor. En az bizim kadar onlar da sahipleniyorlar bu projeleri... Türk televizyonları ve Türk dizileri dünya genelinde bence çok başarılı" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Melis Sezen, basın mensuplarının özel hayatı ile ilgili sorularına, "Benim hayatımda hiç kimse yok, şu an aşk yok. Olsa söylerim. Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey ama her şey insanın kendisini sevmesiyle başlıyor bence. Önce kendimizi sevelim, o zaman aşk da geliyor" diyerek, güldü.