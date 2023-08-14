Mehmet Şimşek’ten otomobilde ÖTV artışı açıklaması! Sıfır arabada yıllar sonra bir ilk oldu! Net bilgi diye söylendi!

Sıfır arabada yıllar sonra bir ilk oldu! Net bilgi diye söylendi! Mehmet Şimşek’ten otomobilde ÖTV artışı açıklaması- Son dönemde yapılan vergi düzenlemeleri, birçok üründe fiyat artışlarına sebep olurken, otomobillerde yapılan son iddia gündemde geniş yer buldu. Ancak, Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci'nin açıklamasına göre bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Özpeynirci, "Doğru olmadığı kesin bilgi" diyerek haberlerin asılsız olduğuna dikkat çekti. Aynı şekilde, İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, fiyatlarda yüzde 3'e kadar gerileme yaşandığını belirtti ve böylece 3 yıl sonra ilk kez otomobil piyasasında indirim dönemi başladığını ifade etti.

Yeni ÖTV Zammı İddialarına Cevaplar

Türkiye'de şu an 1.6 litre ve altı motorlu tüm modeller, yüzde 80 matrah dilimine tabi tutulmuş durumda. Bu nedenle, 45, 50, 60 ve 70 ÖTV dilimlerinde artık araç bulunmuyor. Öte yandan, otomotivden alınan ÖTV geliri toplam vergi gelirlerinin yüzde 10'unu aşmış durumda. Bu bağlamda, ilk 6 ay sonunda 155 milyar TL'yi aşan bir ÖTV tahsilatı gerçekleşecek. Bu da yıl sonu hedefinin yüzde 76'sını oluşturuyor.

ÖTV Artışı İddialarına Yanıt

Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia, otomobil almak isteyenleri endişelendirdi. İthalat rakamlarındaki artışla beraber şirket kapanmaları ve istihdam kaybının arttığı iddiasıyla yeni bir ÖTV zammının gündeme geleceği belirtildi. Bu doğrultuda, Bakanlığın 2000 cc ve üzeri otomobiller için ÖTV artışı üzerine çalışma yaptığı ifade edildi.

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Doğru olmadığı kesin bilgi" diyerek, iddiaların temelsiz olduğunu ifade etti.

Mehmet Şimşek'ten Vergi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışının olmayacağını belirterek, yapılan düzenlemelerin enflasyonist etkisi olabileceğini ancak bunun tekrarlanmayacağını açıkladı. Ayrıca, bu yıl içinde vatandaşların geçmiş enflasyona karşı kayıplarını telafi etmek amacıyla ciddi ücret artışları yapıldığını söyledi.

Sıfır Otomobil Fiyatlarında İndirim

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil fiyatlarına yönelik aldığı önlemler, ikinci el ve sıfır otomobil fiyatlarına da yansımaya başladı. İkinci el araç fiyatlarında düşüş yaşanırken, bu durum sıfır otomobil fiyatlarına da etki etti. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, fiyatlarda yüzde 3'e kadar gerileme yaşandığını ve bu rahatlamayı yıl sonuna doğru daha iyi hissedileceğini belirtti. Ayrıca, yeni tedbirlerin ve kayıtdışı kişilere uygulanan cezaların piyasada ciddi etki yarattığını ifade etti.