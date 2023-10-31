Mehmet Şimşek son dakika asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarını duyurdu

Bakan Şimşek'in konuşmasının odak noktalarından biri, enflasyonun seyriydi. Küresel çapta yaşanan enflasyon artışlarına dikkat çeken Bakan, 2022 yılında enflasyonun yüzde 8,7 gibi son 25 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ifade etti. Ancak sıkı para politikalarının uygulanmasıyla 2023 yılında enflasyonun yüzde 6,9'a gerilemesinin beklendiğini belirtti. Buna rağmen, enflasyonun hala uzun dönem ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. 2024 yılında ise enflasyonun yüzde 5,8'e gerilemesinin beklendiğini açıkladı. Bu nedenle sıkı parasal politikaların bir süre daha devam etme olasılığına işaret etti.

Yüksek Büyüme Hedefleri

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin hedeflerinden birinin yüksek büyüme olduğunu vurguladı. Daha dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ülkenin kalıcı refahını artırma amacıyla hedeflendiğini söyledi. 2022 yılında rekor bir ihracat rakamına ulaşıldığını ve 2023 yılında da ihracatın 255 milyar dolar seviyesine çıkmasının beklendiğini belirtti. Ancak ticaret ortaklarının zayıf büyümesinin, 2023 yılı ihracatının sınırlı kalmasında belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Vergi Düzenlemeleri

Bakan Şimşek, vergi düzenlemelerine de değindi. Vergi kanunlarının gözden geçirildiğini ve bu çalışmaların Meclis'in takdirine sunulacağını açıkladı. Vergi düzenlemeleriyle ilgili detayları program döneminde kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Maaş Zamları ve Asgari Ücret

Maaş zamları konusunda Bakan Şimşek, çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerini ve bundan sonra da ezdirmeyeceklerini belirtti. 2024 Ocak ayında enflasyonun üzerinde bir maaş zammının geleceğini söyledi. Ayrıca asgari ücret, memur ve emekli zammıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda adil bir yaklaşım benimsendikten sonra açıklamaların yapılacağını dile getirdi.

Bakan Şimşek'in bu açıklamaları, Türkiye'nin ekonomik geleceği ve vatandaşların mali durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor. Türkiye ekonomisi, 2024 yılına güçlü bir şekilde hazırlanıyor ve vatandaşların maaşlarına yapılacak zamlarla enflasyonun etkileri hafifletilmeye çalışılıyor.