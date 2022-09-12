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Mehmet Dinçerler'in sessizlik 'Hadise'si!

Hadise ile Mehmet Dinçerler evlerini ayırdı. Dinçerler, basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularını cevapsız bırakmayı tercih etti

Mehmet Dinçerler'in sessizlik 'Hadise'si!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2022 11:38

Hadise ile Mehmet Dinçerler evlerini ayırdı. Çiftin aralarındaki sorunları analiz etmek için bir süre ayrı kalma kararı aldıkları öğrenildi. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dinçerler, önceki akşam ise Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşısında gören Dinçerler, aracına yöneldi.

SESSİZLİK 'HADİSE'Sİ

Hadise ile evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülen Mehmet Dinçerler, "boşanma" haberleri ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Özel şoförlü aracıyla hızla oradan uzaklaşan Dinçerler'in parmağında alyansının olmaması yine dikkatlerden kaçmadı. (Kaynak: haberturk.com)

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