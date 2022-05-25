Mehmet Ali Erbil konuşmamak için ağzını bantladı!

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda katıldığı ödül töreninde ödülü vereceği anlarda törenin sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” ifadelerini kullandı. Neye uğradığını şaşıran Öcalan, bu sözlerin ardından “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Erbil, muhabirlerin sorularına yanıt vermemek için ilginç bir yöntem denedi. Kadın arkadaşlarının koluna girerek mekandan çıkan Mehmet Ali Erbil, eleştirilere cevap vermemek için ağzını bantladı. Erbil, basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında sessiz kalırken yanındaki kadın arkadaşı "Konuşması yasak çünkü her konuşması olay oluyor. Artık konuşmasa daha iyi" dedi. (2. Sayfa)