  • 19 EKİM Çarşamba 16:05
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Mehmet Ali Erbil ameliyat oldu!

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, zor günleri atlattı derken; sevenlerini korkuttu. 65 yaşındaki ünlü şovmen, ameliyat masasına yattı. 

Mehmet Ali Erbil ameliyat oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2022 12:08

Yaşadığı sağlık sorunlarından sonra ekranlardan uzak kalan ve bir süredir TikTok paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, sevenlerini bir kez daha korkuttu. Bıçak altına yatan ünlü şovmenin, apandisit ameliyatı olduğu öğrenildi. 65 yaşındaki Erbil'in sağlık durumunu yakın arkadaşlarından Ercan Avşar, sosyal medya hesabından paylaştı.

 

İŞTE SON DURUMU

Ercan Avşar, yayınladığı kareye; "Babacım Apandisit Ameliyatı oldu. Refakatçı oldum. Eve geldik. Durumu çok iyi şükür. Pazartesi seti var, dinleniyor. Herkese selamı var" notunu düştü.

 

Hande Yener: Botoks yaptırarak mutlu oluyoruz!
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den yeni tanıtım!
Benzer Haberler
Hande Yener: Botoks yaptırarak mutlu oluyoruz! Hande Yener: Botoks yaptırarak mutlu oluyoruz!
Burcu Güneş'e mahkemeden kötü haber! Burcu Güneş'e mahkemeden kötü haber!
Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı: Hira kime benziyor?' tartışması bitmiştir! Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı: Hira kime benziyor?' tartışması bitmiştir!
Gökhan Çıra'dan itiraf! Selin Ciğerci'yi aldattı mı? Gökhan Çıra'dan itiraf! Selin Ciğerci'yi aldattı mı?
Hadise'ye erken doğum günü sürprizi! Hadise'ye erken doğum günü sürprizi!
Deniz Çakır'dan Bilgehan Baykal açıklaması: Mutluyuz Deniz Çakır'dan Bilgehan Baykal açıklaması: Mutluyuz
ÇOK OKUNANLAR
Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar tektaşını gösterdi!
  • 17-10-2022 08:03

Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar tektaşını gösterdi!

Müge Anlı dert yandı:
  • 17-10-2022 07:59

Müge Anlı dert yandı: "Eşim bana kızıyor..."

'Kızılcık Şerbeti' setinden ilk kareler geldi!
  • 13-10-2022 16:05

'Kızılcık Şerbeti' setinden ilk kareler geldi!

Melisa Döngel yeni sevgilisiyle görüntülendi!
  • 13-10-2022 14:59

Melisa Döngel yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Sıfır makyaj Serenay Sarıkaya!
  • 13-10-2022 13:48

Sıfır makyaj Serenay Sarıkaya!