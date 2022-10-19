Mehmet Ali Erbil ameliyat oldu!

Yaşadığı sağlık sorunlarından sonra ekranlardan uzak kalan ve bir süredir TikTok paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, sevenlerini bir kez daha korkuttu. Bıçak altına yatan ünlü şovmenin, apandisit ameliyatı olduğu öğrenildi. 65 yaşındaki Erbil'in sağlık durumunu yakın arkadaşlarından Ercan Avşar, sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE SON DURUMU

Ercan Avşar, yayınladığı kareye; "Babacım Apandisit Ameliyatı oldu. Refakatçı oldum. Eve geldik. Durumu çok iyi şükür. Pazartesi seti var, dinleniyor. Herkese selamı var" notunu düştü.