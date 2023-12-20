MECLİSTEN Onay Verildi! TBMM Emekliye Ek Ödemeyi Onayladı!

MECLİSTEN Onay Verildi! TBMM Emekliye Ek Ödemeyi Onayladı!

MECLİSTEN Onay Verildi! TBMM Emekliye Ek Ödemeyi Onayladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-12-2023 14:38

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan yeni bir karar, emeklilere umut ve sevinç getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan düzenleme ile emeklilere ek ödeme fırsatları sunulacak. Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılacak nakit destek ödemeleri, emeklilerin yeni yıl öncesinde finansal rahatlama yaşamalarını sağlayacak.

Emeklilere yönelik bu olumlu gelişme, Türkiye'deki ekonomik zorluklar içinde mağdur olan emekli kesimini desteklemeyi amaçlıyor. En düşük emekli maaşının 7500 TL olduğu ülkemizde, vatandaşlar alım güçlerindeki düşüş nedeniyle geçim sıkıntısı çekiyor. Ancak, TBMM onayıyla alınan karar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki talimat doğrultusunda, emeklilere finansal destek sunacak 3 devlet bankası devreye girdi.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, nakit ihtiyacı olan emeklilere yönelik özel bir destek ödemesi başlattı. Başvurular için herhangi bir ek şart aranmaksızın, T.C. kimlik kartı ile başvuran emekliler, 50.000 TL'ye kadar nakit destek ödemesini anında alabilecekler. Bu adım, emeklilerin yeni yıl öncesi maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak, böylece bir nebze de olsa finansal rahatlama sağlanmış olacak.

Cumhurbaşkanı onaylı emekli kredisi kampanyası da Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatıldı. SSK, bağ-kur, memur emeklisi veya EYT emeklisi fark etmeksizin her emekli, bu devlet bankalarında 50.000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanma imkanına sahip olacak.

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı Tarafından Onay Verildi ve PTT'den Ödemeler Olacak! 31 Aralık Son Tarih! Cumhurbaşkanı Tarafından Onay Verildi ve PTT'den Ödemeler Olacak! 31 Aralık Son Tarih!
TBMM Onayından Şimdi Geçti! Aralık Sonuna Kadar Borcu Olanlar Bildirmesi Gerekiyor, 100.000 TL'ye Kadar Olan Borçlar... TBMM Onayından Şimdi Geçti! Aralık Sonuna Kadar Borcu Olanlar Bildirmesi Gerekiyor, 100.000 TL'ye Kadar Olan Borçlar...
Yapı Kredi Bankası Borçları Olanlara Önemli Kampanya Yaptı: Borçlar TEK Çatı Altında Toplanacak, Belge İstenmeyecek Yapı Kredi Bankası Borçları Olanlara Önemli Kampanya Yaptı: Borçlar TEK Çatı Altında Toplanacak, Belge İstenmeyecek
Maaş Alan, Almayan Herkes İçin Müjdeler Geldi! Akbank Ne Olursa Olsun Kişi Başı 30.000 TL Ödeme Yapacak! Maaş Alan, Almayan Herkes İçin Müjdeler Geldi! Akbank Ne Olursa Olsun Kişi Başı 30.000 TL Ödeme Yapacak!
QNB Finansbank hesabı olanlar dikkat! Banka hesabınıza ödeme! QNB Finansbank hesabı olanlar dikkat! Banka hesabınıza ödeme!
Ziraat bankası müjdeli haber verdi: 40.000 TL bugün ve yarın ödenecek Ziraat bankası müjdeli haber verdi: 40.000 TL bugün ve yarın ödenecek
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!