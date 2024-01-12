Meclisten Geçti, Erken emeklilik isteyenlere EYT geliyor!

Meclisten Geçti, Erken emeklilik isteyenlere EYT geliyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-01-2024 09:09

Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli değişikliklere gidilen ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler, Ocak 2024 itibariyle hayata geçiyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olan bireyleri kapsayan EYT yasası, yaş şartı aranmadan emeklilik imkanı sunarken, bağ-kur'lular için de önemli bir düzenleme söz konusu. Bu tarihsel değişikliklerle birlikte emeklilik sürecindeki milyonlarca kişinin hayatı şekilleniyor.

1.8 Milyon Kişinin Erken Emeklilik Kapısını Açması Bekleniyor

EYT kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve belirli prim gün sayısını tamamlayanlar için getirilen düzenleme, 2024 yılında 1.8 milyon kişinin erken emeklilik hakkını elde etmesine olanak tanıyor. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigorta süresini dolduranlar, yaş şartı olmaksızın emeklilik haklarını kullanabilecekler. Mart ayında kabul edilen EYT düzenlemesi, yıl boyunca 2 milyondan fazla vatandaşın yararlanmasına vesile oldu.

EYT Maliyeti ve Maaş Zammı Dengesi

Son günlerin tartışmalı konularından biri olan emekli maaşı zammı konusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT maliyetini göz önünde bulundurarak çözüm arayışında. İşçi ve esnaf arasındaki zam farkını gidermeyi hedefleyen iki bakanlık, %8 refah payı zammıyla emeklilere destek olmayı planlıyor.

Bağ-Kurlulara Prim İndirimiyle Erken Emeklilik Kapısı

2024 yılında bağ-kur'luları da yakından ilgilendiren bir düzenleme geliyor. 1.6 milyon bağ-kur'luya prim indirimi uygulanacak. Torba yasa maddeleri arasında yer alan teklife göre, EYT'de SSK ve bağ-kur primleri eşitlenecek, bu da bağ-kurluların emekli olmak için 9000 gün sayısını doldurmak zorunda kalmamalarını sağlayacak. Böylece bağ-kurlular için erken emeklilik prim gün sayısı 7200 olacak.

2024 Yılında Emeklilik Tablosu

Yapılan bu kapsamlı düzenlemelerle birlikte, 2024 yılında Türkiye'de emeklilik tablosu büyük bir değişim geçirecek. EYT ve bağ-kur düzenlemeleriyle erken emekli olanların sayısının 2 milyonu aşması beklenirken, milyonlarca vatandaş da bu avantajlı koşullardan yararlanarak emeklilik dilekçelerini vermeye devam edecek.

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