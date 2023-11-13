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Meclis'ten emeklilere 4600 TL seyyanen zam: Vatandaşa ilaç gibi gelecek

Emeklilerin uzun süredir süregelen talepleri sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olağanüstü bir toplantı düzenleyerek, emeklilere yönelik seyyanen zam konusunda onay verdi.

Meclis'ten emeklilere 4600 TL seyyanen zam: Vatandaşa ilaç gibi gelecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 11:09

Özellikle ÖTV ve KDV gibi vergilerin artması sonucu zorlaşan yaşam standartları nedeniyle yapılan bu toplantı, emeklilere ekonomik bir rahatlama sağlamayı amaçlıyor.

Emekli Maaşlarına 4600 TL Ek Zam

Toplantıda alınan karara göre, emekli maaşlarına ağustos ayının başından itibaren 4600 TL ek zam yapılacak. Uzun süredir yüzde 25 zam talebiyle gündemde olan emekliler, bu gelişmeyle olumlu bir yanıt almış oldu.

Cumhurbaşkanı Onayı ve Resmi Gazete Süreci

Meclis'te alınan bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Onaylanması durumunda, seyyanen zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve emekliler artan maaşlarını ağustos ayından itibaren almaya başlayacaklar.

Bu kararın yanı sıra, bayram ikramiyesinin 4600 TL'ye çıkarılması için de çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce verdiği söz doğrultusunda ve muhalefet partilerinin de desteğiyle bu karar, iktidar ve muhalefetin ortak bir noktada buluşmasını simgeliyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılması beklenmektedir.

Bu ek zam ve ikramiye düzenlemeleri, özellikle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emekliler için büyük bir umut kaynağı oluşturuyor. Ekonomik sıkıntıların hafiflemesi ve emeklilere yönelik sağlanan destekler, Türkiye'de yaşlı nüfusun yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Bu gelişmeler, emeklilerin geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayacak nitelikte.

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