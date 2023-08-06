Meclis onayladı! Vatandaş zil takıp oynadı! 48.250 TL destek ödemesi kişilerin kimlik numarasına 7- 11 Ağustos tarihlerinde yatacak

48.250 TL destek ödemesi kişilerin kimlik numarasına 7- 11 Ağustos tarihlerinde yatacak! Meclis onayladı! Vatandaş zil takıp oynadı- Türkiye ekonomisi son dönemde temel gıda ürünlerine yapılan zamlar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Artan fiyatlar, birçok bireyin geçim sıkıntısı yaşamasına yol açarken, hükümet de bu sorunu çözmek adına çeşitli önlemler alıyor. Bu kapsamda, vatandaşların alım gücünü artırmak amacıyla 48.250 TL destek ödemeleri yapılmasına karar verildi. Son günlerde, bu destek ödemeleri konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşüldü ve kabul edildi. Bu ödemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, vatandaşların ekonomik yükü bir miktar hafifletilecek.

Destek Ödemelerine Başvurular Nasıl Yapılacak?

Destek ödemelerine başvurular için öncelikli şart, ilgili bankaların müşterisi olmaktır. Vatandaşlar, başvurularını mobil veya şahsen yaparak gerçekleştirebilirler. Şahsen başvurularda, kimlik belgesi sunmak yeterli olacaktır. Başvuru koşulları incelendiğinde, en az 1 yıl süreyle sigortalı olma şartı aranmaktadır. Aynı zamanda, bu destek ödemeleri için yaş sınırı da bulunmaktadır. 18 yaşını dolduran her birey, başvuru yapabilir. Bu noktada, emeklilik durumu aranmaksızın çalışanlar ve emekliler de destek ödemelerinden faydalanabilirler. Destek ödemelerinden yararlanmak isteyen bireylerin, başvurularını hızlıca gerçekleştirmeleri önemlidir.

Destek Ödemeleri Ne Zaman Gerçekleşecek?

Yapılan açıklamalara göre, başvuru süreçleri yıl sonuna kadar devam edecektir. Başvuruların tamamlanmasını takiben, ödemeler en geç 5 iş günü içinde gerçekleştirilecektir. Onay alamayan başvurular için tekrar başvuruda bulunma imkanı mevcuttur. Ayrıca, bu destekten faydalanan kişilere ödeme vadesi olarak 12 ay, 18 ay ve 36 ay gibi seçenekler sunulmaktadır. Ancak destek kredi oranlarına dair henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Yakın gelecekte bu konuda resmi bir duyuru beklenmektedir.