Meclis Onayından Geçti: Emeklilere Tek Seferlik 11.000 TL Ödenecek

Meclis olayından geçen ve emekli maaşı alan vatandaşlara verilecek olan 11.000 TL kredi ödemeleri ile ilgili tekrardan bir duyuru paylaşıldı ve bu hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. 11.000 TL emekli maaşı hesabınız aracılığıyla sizler de ek ödeme kredisi almak istiyorsanız maaş almış olduğunuz bankanın da önemi burada büyüktür. 11.000 TL ihtiyaç kredisi almak için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşteriler için dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanarak ihtiyaç kredinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak da kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların denedikleri zaman ödeme alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için maaş müşterileri olmaları şartı ile düşük kredi notu olsa bile onay verilerek hesapları yatırılacaktır. 3 kamu Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında meclis onayından geçen Kredi sonucunda nakit ihtiyacı olan kişilere düşük faizlerle işlem yapılacak ve daha önce kullanmış oldukları krediler göz önünde bulundurularak daha yüksek limitlerde de onay verilebilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler maaş hesapları üzerinden internet şifresi oluşturabilirler ve bu internet şifresi ile birlikte diledikleri zaman bireysel kredi kullanabilmektedirler. bankaların mobil uygulamalarına giriş yaparak özellikle verilecek olan gelir belgesi kredilerde şartlar dahilinde hızlı bir şekilde sonuç alabileceğiniz kampanyaları sizlerde katılabilir diğer kampanyalara göz atabilir ve ihtiyaç kredisi başvurusu haricinde kredi kartı ve kredi mevduat hesabı başvurusu da yine mobil uygulamalar üzerinden yapabilirsiniz.