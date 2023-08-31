Meclis duyurdu: Erken emekli olmak isteyenlere cillop gibi müjde!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), uzun süredir beklenen ve ev hanımlarının hayatını olumlu yönde etkileyecek önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Ev kadınlarının sosyal güvence eksikliği ve erken emeklilik konularına odaklanan bir yasa tasarısı üzerinde yoğun bir şekilde çalışılıyor. TBMM'nin yeni döneminin başlamasıyla birlikte, bu yasa tasarısının gündeme gelmesi ve büyük bir beklenti yaratması bekleniyor.

Ev Hanımlarına Sosyal Güvence

Bugüne kadar sosyal güvenceye sahip olamayan ev hanımları, TBMM tarafından hayata geçirilecek olan yeni düzenlemelerle önemli bir adım atıyor. Planlanan değişikliklere göre, ev kadınları isteğe bağlı sigorta sistemiyle sosyal güvenceye kavuşabilecekler. Devlet, bu sisteme katılmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini üstlenecek. Böylelikle, ev hanımları hem sosyal güvence sağlayacak hem de ilerleyen yıllarda emeklilik hakkına sahip olabilecekler.

Çocuk Sayısına Göre Emeklilik Yaşı Düşüyor

Düzenlemelerin bir diğer önemli noktası, ev hanımlarının emeklilik yaşının çocuk sayısına göre düşürülmesi. Bu adım, ev kadınlarının çocuklarına bakma sorumluluğunu yerine getirirken yaşadıkları zorlukları dikkate alıyor. Ev hanımları, sahip oldukları çocuk sayısına göre emeklilik yaşlarını beklemeksizin emekli olabilecekler. Aynı zamanda doğum borçlanmasıyla ilgili düzenlemeler de hayata geçirilecek ve kadınlar, çocuk doğurma dönemlerinde sigortalı olarak kabul edilecekler.

Aile Koruma Kalkanı Paketi

TBMM'nin aldığı bu kararlar arasında Aile Koruma Kalkanı Paketi de yer alıyor. Bu paket, özellikle ev hanımlarını ve aileleri korumayı amaçlıyor. Planlar arasında Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ve bu bankanın desteklerin kaynağı olarak hizmet vermesi bulunuyor. Bu desteklerin finansmanında ise Karadeniz'deki doğalgaz ve petrol rezervlerinden yararlanılacak.

Heyecan Verici Geleceğe Adım Atma İmkanı

Yapılan bu düzenlemeler, ev hanımlarının emeklilik süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştıracak ve daha güvenceli bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olacak. Özellikle sosyal güvencesi olmayan ev kadınları, bu düzenlemelerin getirdiği avantajları en iyi şekilde değerlendirecekler. Ev hanımlarına sağlanan sosyal güvence ve erken emeklilik imkanı, toplumun büyük bir kesimini ilgilendiriyor ve büyük bir heyecan yaratıyor.

Düzenlemelerin Süreci ve İlerleyen Adımlar

TBMM'nin yeni döneminde, ilk olarak memur ve emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. Bu düzenlemeleri içeren birinci torba yasa, hükümetin gündeminde yer alacak. Ardından, ev hanımları için sosyal güvence ve erken emeklilik hakkını düzenleyen ikinci torba yasa tasarısı gündeme gelecek. Ev hanımlarının emeklilik ve sosyal güvence konularındaki beklentileri büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ev hanımlarına sağlanan yeni sosyal güvence ve erken emeklilik imkanları, toplumun genelini etkileyecek bir adım olarak görülmektedir. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle, ev kadınlarına verilen değer ve destek bir kez daha ortaya konmuş olacaktır.