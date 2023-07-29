MEB son dakika açıkladı! Eğitimde Finlandiya modeli müjdesi! Okullarda öğrencileri mest eden dönem! Haftalık tatil değişti!

Eğitimde Finlandiya modeli müjdesi! Okullarda öğrencileri mest eden dönem! Haftalık tatil değişti! MEB son dakika açıkladı- Eğitim ve öğretimde önemli reformlar yapılmaya devam ediyor. Ülkeler arasında eğitim kalitesini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu bağlamda İskandinav ülkeleri, özellikle Finlandiya, eğitim alanında dünya birinciliğini elinde tutmaktadır. Finlandiya'nın bu başarısının ardında yatan sırları ve eğitim sistemine dair merak edilenleri inceleyelim.

Ders Programında Öğrenci Merkezli Yaklaşım

Finlandiya, eğitimde başarısını öğrenci merkezli bir yaklaşımla elde etmektedir. Öğrencilere baskıcı bir ders programı dayatmak yerine onlara özgürlük ve öğrenme isteğini teşvik eden bir sistem sunmaktadır. Ders saatleri günlük olarak 4 saattir ve bu süre içerisinde genel kültür dersleri verilirken, beden, müzik, felsefe gibi dersler öğrenci tercihine bırakılmaktadır. Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri ve yeteneklerini keşfedebilmeleri için bu yaklaşım oldukça önemlidir.

Başarı Odaklı Yaklaşımdan Uzak Durmak

Finlandiya eğitim sisteminde öğrencilerin başarıya odaklanmasını zorlayacak yapılandırmalar yer almamaktadır. Öğrenciler, seçtikleri derslere göre değerlendirilir ve not sistemi uygulanmaz. Bu durum, öğrencilerin sınav stresi yaşamadan öğrenmeye odaklanmalarını sağlar ve öğrenme sürecini olumlu yönde etkiler.

Türkiye'de Eğitim Sistemi ve Yapılması Planlanan Değişiklikler

Ülkemizde eğitim sistemiyle ilgili bazı zorluklar bulunmaktadır. Halihazırda, müfredatta yer alan pek çok ders zorunlu olarak kabul edilmekte ve bu derslerde başarı şartı ile birlikte devam zorunluluğu getirilmektedir. Ancak, Avrupa'da dahi bu sisteme olan inanç azalmış ve bazı ülkeler 4 gün ders, 3 gün eğitim sistemi uygulamaya başlamıştır.

Türkiye'nin Geleceği: Finlandiya Modeli ile Benzerlikler

Türkiye'nin eğitim alanında daha başarılı olması için Finlandiya modeline benzer bir yaklaşım düşünülmektedir. Öğrenci merkezli eğitim sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendini geliştirebileceği bir zemini oluşturacaktır. Ayrıca, başarı odaklı yaklaşımdan uzaklaşılarak öğrencilerin sınav stresinden arınması hedeflenmektedir. Bu şekilde öğrencilerin daha motive ve istekli bir şekilde öğrenmeleri sağlanacaktır.

Eğitimde Yaratıcılığı Teşvik Eden Yaklaşımlar

Eğitimde yaratıcılığın teşvik edilmesi, öğrencilerin sadece bilgi aktarılan bir sistemde değil, keşfeden ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesini sağlar. Finlandiya'da uygulanan öğrenci merkezli yaklaşım, öğrencilerin yaratıcılığını geliştirecek bir çerçeve sunar.

Eğitimde Teknolojinin Rolü

Teknoloji, eğitim alanında önemli bir role sahiptir. Finlandiya'da öğretmenler, teknolojiyi sadece bir araç olarak görmekle kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeye odaklanırlar. Öğretmenlerin eğitim kalitesi, bir ülkenin eğitim sistemindeki başarısında belirleyici bir faktördür. Finlandiya, öğretmenleri yüksek standartlarda yetiştiren ve destekleyen bir yapıya sahiptir. Finlandiya'da okul ve sınıf ortamı, öğrencilerin rahat ve özgürce öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir. Öğrencilerin etkileşimde bulunabileceği, deney yapabileceği ve keşfedebileceği bir ortam oluşturulur.