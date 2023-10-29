MEB 30 Ekim Pazartesi yarın okul ve üniversiteler tatil mi? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise tatil mi?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? 30 Ekim Pazartesi yarın okul ve üniversiteler tatil mi? Soruları merak ediliyor. Bu coşkuyu paylaşan millete teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürpriz bir kararla tüm Türkiye'yi sevindirdi. 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararı sosyal medya üzerinden duyurdu. Peki, bu tatil kararı hangi sebeplerle alındı? Detaylara birlikte göz atalım.

Okullar 1 Gün Tatil Edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Türkiye'nin 81 ilinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitim veren tüm okullar tatil olacak. Bu tatil kararı, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu daha da artırmak amacıyla alındı. Öğrenciler ve öğretmenler, bu özel günde okullara gitmeyecekler.

Tatilin Gerekçesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusuyla birlikte bu sürpriz tatil kararını açıklarken, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi. Bu gerekçe, Cumhuriyet'in kutlanacağı özel bir günün tadını doyasıya çıkarmak ve vatandaşları bir araya getirmek amacıyla alındı.

Salı Günü Okullar Açılacak!

Türkiye'de eğitim faaliyetlerine 30 Ekim 2023 Pazartesi günü verilecek olan 1 günlük aranın ardından okullar normal şekilde eğitimlerine 31 Ekim 2023 Salı gününden itibaren devam edecekler. Bu 1 günlük sürpriz tatil, öğrenciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Öğrencilere Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle yapılan bu tatil sürprizi, eğitim camiasında da olumlu karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat vererek uygulamanın sorunsuz bir şekilde devreye alınmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz tatil kararı, Cumhuriyet Bayramı'nı daha da anlamlı kıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bir günlük dinlenme fırsatı bulacağı bu özel gün, milletimizin birlik ve beraberliğini bir kez daha gösterdi. Tatilin ardından okulların normale dönmesiyle birlikte eğitim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecek.