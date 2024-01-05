Mauro İcardi gerçekleri! "Fenerbahçe maçında oynayacak adam bu hafta yok yersen" GİDİYOR

Galatasaray'da Mauro İcardi sürprizi! Mauro İcardi için 20 gün yok açıklaması yapan Galatasaray'da gerçekler can acıtıyor. Mauro İcardi gidiyor!

Mauro İcardi gerçekleri!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-01-2024 14:39

Son dakika Mauro İcardi gerçekleri! Galatasaray'da sakatlandığı açıklanan Mauro İcardi gerçekleri ortaya çıktı! Mauro İcardi gidiyor iddiası!

Galatasaray'dan Mauro İcardi açıklaması!

Galatasaray spor kulübü son dakika Mauro İcardi açıklaması yaptı ve "Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir.

Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." açıklaması yapıldı.

Mauro İcardi gerçekleri!

Mauro İcardi sakatlandı açıklaması ardından sürpriz bir yorum geldi! Galatasaray taraftarları "Olaya bak, geçen hafta Fenerbahçe maçında oynayacak adam bu hafta oynamıyor.. yersen.." paylaşımları geldi.

Ya maddi kriz ya gidiyor!

Mauro İcardi açıklaması ardınan spor kamuoyu sürpriz paylaşımlar yaptı. Mauro İcardi oynamaması ardından maddi bir kriz, söylendiği gibi Galatsaray'ı sardı mı yorumları yapıldı. ancak gecce ulaştığı bilgiye göre Galatasaray'da maddi bir kriz yok ve Mauro İcardi oynamaması sebebi tamamen farklı.

Real Madrid'e gidiyor!

Mauro İcardi'nin en yakın arkadaşlarından gelen bilgilere göre Mauro İcardi gidiyor. real Madrid ile Kasım ayından itibaren görüşmeleri sürdüren Mauro İcardi, Galatasaray'dan affını istediği öğrenildi. Mauro İcardi için real Madrid reddedilmeyecek bir teklif yaptığı ve Arjantinli yıldızın İspanya yolunu tutacağı öğrenildi.

Yakın arkadaşları taraıfnan basına 15-20 gün önce verilen haber gerçek oldu. Mauro İcardi'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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