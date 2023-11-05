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MasterChef kim elendi 5 Kasım 2023? Barış Demir elendi mi?

MasterChef All Star'ın 5 Kasım 2023 tarihli bölümünde kimin eleneceği merak konusuyken, 7 eleme adayının mücadelesi nefes kesti. MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? 5 Kasım 2023 Pazar MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu? İşte ayrılan isim

MasterChef kim elendi 5 Kasım 2023? Barış Demir elendi mi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 22:35

MasterChef All Star'da gerçekleşen eleme gecesinde, izleyicilerin tepkisini çeken yarışmacı Barış Demir elendi. MasterChef All Star'da eleme heyecanı doruktaydı. MasterChef All Star'ın 5 Kasım 2023 tarihli bölümünde kimin eleneceği merak konusuyken, 7 eleme adayının mücadelesi nefes kesti. Ancak gece sonunda elenen ismin MasterChef Barış olduğu açıklandı.MasterChef kim elendi, kim gitti? 5 Kasım 2023 Pazar MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu? İşte ayrılan isim

MasterChef Kim Elendi

Yarışmanın renkli isimlerinden olan Barış Demir, bu hafta MasterChef All Star'dan elenen isim oldu. Eleme gecesindeki performansı ve yarışma boyunca sergilediği tavırlar nedeniyle sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

MasterChef All Star'da bu hafta eleme heyecanı yaşandı. Yedi eleme adayı, yarışmadaki varlıklarını sürdürebilmek adına tezgah başına geçti. İki aşamalı oyunda rakiplerinden sıyrılmayı başaran üç isim balkona adını yazdırmayı başardı. Ancak son etapta, dört yarışmacının yaptığı şef tabağının ardından elenen isim belli oldu.

MasterChef'te Zorlu Eleme Gecesi

Cemre'nin liderliğindeki kırmızı takım, zor bir haftanın ardından takım olarak eleme potasına girdi. Bu, MasterChef tarihinde bir ilkti ve herkes bu durumun nasıl sonuçlanacağını merak ediyordu. İlk tabaklarda Brüksel lahanası ve nar kullanarak yaratıcılıklarını sergileyen eleme potasındaki yarışmacılar, ikinci turda ise şeflerin tabaklarını yaparak hayatta kalmaya çalıştılar.

5 Kasım MasterChef'te Kim Elendi?

Son etabın ardından MasterChef All Star'dan elenen isim Barış Demir oldu. Hem yarışmacılar hem de izleyiciler için sürpriz bir son olmayan bu veda, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Sosyal Medyada Tepkiler

Barış'ın elenmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından "beklenen son" olarak değerlendirildi. Yarışmadaki davranışları nedeniyle eleştirilen Barış'a yönelik, elenmesi sonrası birçok tepkisel paylaşım yapıldı.

Barış Demir'in MasterChef All Star'dan elenmesi, dikkat çeken bir rahatlama olarak nitelendirildi. Sosyal medya yorumlarında, yarışmacının elenmesine üzülen olmadığına dair görüşler öne çıktı.

MasterChef All Star'da artık Barış Demir'in yokluğu ile devam edecek olan yarışma, kalan yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. İzleyiciler, yeni bölümlerde başka hangi sürprizlerle karşılaşacaklarını merak ediyorlar.

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