MasterChef All Star'da Şok! Eda Karabulut elenerek yarışmaya veda etti

MasterChef All Star'da Şok: Eda Karabulut Artık Aramızda Değil! MasterChef All Star Yarışmasında Beklenmedik Eleme. 8 Ekim'de izleyicilerin karşısına çıkan MasterChef All Star'da eleme heyecanı doruktaydı. Eda Karabulut, bu programın renkli isimlerinden biri olarak Ayaz ile birlikte eleme potasında mücadele etti ve ne yazık ki yarışmadan elendi.

Bu akşamın MasterChef All Star bölümünde, yarışmanın sevilen ismi Eda Karabulut, hayallerine veda etti. Eleme heyecanıyla izleyiciler ekran başına kilitlenmişti. Kırmızı ve mavi takımların hafta içi yaşadığı kıyasıya mücadelelerin ardından, beklenen an geldi. Eleme potasında Ayaz'ın durumu konusundaki büyük merak, sürpriz bir ismin yarışmadan ayrılmasıyla son buldu.

MasterChef'te Bu Akşam Kim Veda Etti?

Mavi ve kırmızı takımların mücadelesinin ardından, yedi yarışmacının kaderini belirleyen "Tamam mı, devam mı?" aşaması başladı. Eleme adayları arasında Eda, Alican, Tanya, Hasan, Cemre, Kerem ve Ayaz bulunmaktaydı.

Eleme gecesinde şefler, yarışmacılardan 45 dakika içerisinde kirli kalamar ve isot reçelinden özgün yemekler yapmalarını talep etti. Değerlendirme sonucu Hasan birinci, Cemre ikinci ve Kerem üçüncü oldu. Eda, Alican, Ayaz ve Tanya ise bir sonraki tura geçmeye hak kazandı. Bu turda ise Mehmet Şef'in özel tarifi ''Arı'' tabağını yapmaları bekleniyordu. Ancak Eda ve Ayaz, gereken malzemeleri tamamlayamayarak eksik tabak sunmak zorunda kaldılar.

Eleme Adayları Kimlerdi?

Haftanın bölümlerinde farklı heyecanlara tanık olduğumuz MasterChef All Star'da bu hafta Kerem ve Barbaros'un öncülük ettiği takımların oyunları sonrasında gözler eleme gecesine çevrildi. Hasan, Cemre, Kerem, Tanya, Ayaz, Alican ve Eda Karabulut eleme adayları arasındaydı.

Eda Karabulut MasterChef'ten Elendi

Bu akşamın en merakla beklenen sorusu "MasterChef'te bu akşam kim elendi?" oldu ve cevabı, Eda Karabulut oldu. Eda Karabulut, son dönemde takım performansında yaşadığı düşüşle dikkatleri üzerine çekti ve maalesef bu akşam yarışmadan ayrılan isim oldu.

Eda Karabulut Hakkında Bilgiler

Eda Karabulut, 36 yaşında ve Sivas doğumlu. Mutfak konusunda bilgilerini ve yeteneklerini arttırmak için birçok kursa katılan Eda, sürekli olarak kendini yeniledi. 2019 yılında MasterChef Türkiye'de yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmanın ardından kendi işletmesini kurarak mutfakta yeni başarılara imza atmıştır.