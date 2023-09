MasterChef All Star'da Öne Çıkan İsim: Tahsin Küçük Kimdir? MasterChef All Star Yarışmasının İddialı İsmi: Tahsin Küçük MasterChef All Star yarışmasında dikkat çeken isimlerden birisi, bu hafta Mavi takım kaptanlığını üstlenerek Eren'i karşısına rakip olarak seçti. Yarışmanın takipçileri, Tahsin Küçük'ün kim olduğunu, nereli olduğunu ve daha birçok detayı merak ediyor. İşte, bu haftanın kaptanı Tahsin Küçük hakkında merak edilenler...

MasterChef Tahsin Küçük: Hayatı ve Kariyeri

MasterChef All Star'da bu sezon yarışan ve Mavi takımın kaptanı olan Tahsin Küçük, 15 Haziran 1997 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzon kökenli olan 23 yaşındaki Tahsin, şu an İstanbul'da yaşamaktadır. Tahsin, yemek yapma yeteneğiyle olduğu kadar, dans yeteneğiyle de tanınıyor. Tahsin'in hayatta ilerlerken benimsediği ilke ise "Ben İstersem Yaparım" mottosudur.

Ulu Gazi İlköğretim Okulu'ndan mezun olan Tahsin, lise eğitimini Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra yükseköğrenimini İstanbul'da, Okan Üniversitesi'nin Gastronomi bölümünde sürdüren Tahsin, 2019 yılında bu bölümden mezun olmuştur.