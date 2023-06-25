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Masraf yok, şart yok! Enpara'dan 70.000 TL kredi mobilden anında hesaplara yatırılıyor

Enpara tarafından sunulan bu yeni kredi fırsatı, tüm işlemleri mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirmek isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor.

Masraf yok, şart yok! Enpara'dan 70.000 TL kredi mobilden anında hesaplara yatırılıyor
Yayın Tarihi : 2023-06-25 12:33

Enpara'dan 70.000 TL kredi mobilden anında hesaplara yatırılıyor! Masraf yok, şart yok-  Enpara Bankası, müşterilerine sunulan avantajlı hizmetlere bir yenisini ekledi. Banka, mobil uygulaması aracılığıyla 70 bin TL'ye kadar olan kredi taleplerini anında değerlendirip müşterilerin hesaplarına aktarıyor ve bunun için hiçbir masraf talep etmiyor.

Enpara Bankası'nın yeni kredi kampanyası, müşterilere hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaçlarına yönelik finansal çözümler sunmayı hedefliyor. Mobil uygulama üzerinden yapılan kredi başvuruları, bankanın hızlı değerlendirme süreci sayesinde anında sonuçlandırılıyor ve onaylanan kredi miktarı müşterinin hesabına aktarılıyor.

Enpara tarafından sunulan bu yeni kredi fırsatı, tüm işlemleri mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirmek isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. Bayram öncesindeki ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabileceğiniz bu 70 bin TL'lik kredi, 24 aya varan vade seçenekleriyle sunuluyor. Kredi başvurusunda bulunabilmek için Enpara müşterisi olmanız gerekmektedir.

Enpara'nın dijital bankacılık fırsatlarından yararlanmak isteyenler, mobil bankacılık üzerinden sadece on dakika içerisinde müşteri olabilirler. Müşteri olduktan sonra mobil bankacılık üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilirler. Kredi onaylandıktan sonra ödeme kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilerek hızlı bir şekilde harcamalarınızı yapmanızı sağlar.

Masraf yok, şart yok! Enpara'dan 70.000 TL kredi mobilden anında hesaplara yatırılıyor

Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde minimum 1.000 TL, maksimum 70.000 TL arasında talepte bulunabilirsiniz ve vade süresi 3 aydan 36 aya kadar seçilebilir. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde herhangi bir masraf, ücret veya komisyon bulunmamaktadır. Kredi faiz oranları ve toplam maliyet oranlarına ilişkin avantajlı seçeneklere Enpara.com'un hesaplama aracı üzerinden ulaşabilirsiniz. Farklı kredi tekliflerini karşılaştırırken, toplam maliyet oranlarını dikkate almanız önerilir. En düşük toplam maliyet oranına sahip olan kredi, sizin için en avantajlı olanı olabilir.

Enpara.com'dan ihtiyaç kredisi alabilmek için başvuruda bulunmanız ve başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi gerekiyor. 

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