Market ve gıda harcamalarınıza 200 TL para iadesi

Gıda ve market harcamalarınızı daha ödüllü hale getirmek için bu kampanyadan nasıl yararlanabileceğinizi ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlere anlatacağız.

Kampanya Detayları

Kampanya Katılım Tarihi: 01 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023

Kampanya Geçerlilik Tarihi: 01 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023

Kampanya Tanımı: Gıda ve Market sektörlerinde fiziki POS üzerinden tek seferde yapacağınız 750 TL ve üzeri her harcamanıza 50 TL, toplamda ise 200 TL bonus kazanma fırsatı sunulmaktadır.

Kampanya Şartları ve Detayları:

Kampanya, her ayın 1. gününde başlayıp, ay sonunda sona erecektir. Bu nedenle kampanya ay bazlı takip edilerek her ayın başında yenilenecektir. Kampanyaya katılmak için müşterilerin harcamadan önce "MARKET" yazıp bir boşluk bırakarak kartlarının son 6 hanesini 2442'ye SMS göndermeleri veya İnternet/Mobil Şube üzerinden katılmaları gerekmektedir. Kampanyadan kazanılan bonuslar, kampanyayı takip eden ayın 1. gününde kartlara yüklenecektir. Bonusların kullanım süresi 15 gündür. Kampanyaya sadece fiziki POS cihazları üzerinden ve/veya temassız olarak yapılan harcamalar dahil edilmektedir. Kampanyaya Happy Bonus sanal kartlar, internet üzerinden yapılan e-ticaret harcamaları, MoTo (Mail order, Telephone order) harcamaları dahil değildir. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri en fazla 200 TL bonus kazanabilir. Kampanyaya sadece market ve gıda harcamaları dahil edilir. Ancak, market sektöründe gıda dışı harcamalar kampanyaya dahil değildir. Aynı gün aynı işyerinden yapılan harcamalar arasından sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir. Farklı ürün kategorilerinde satış yapan mağazalardan yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Harcama yapılacak her bir kart için kampanya katılım talebinin banka sistemine ulaşmasının ardından işlemler dikkate alınacaktır. Kampanyaya ek kartlar da dahildir. Bankaya ait ticari kartlar kampanyaya dahil değildir. Kampanya dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır. Bu kampanya, ilgili üye işyerinde devam etmekte olan başka bir Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. kampanyası ile birleştirilemez. Kampanyaya katılacak ve bonus kazanacak müşterilerin kartlarının açık durumda olması ve kampanya tarihi itibariyle kredi kartlarını kullanmasını engelleyen herhangi bir durumun olmaması gerekmektedir. Harcamanın gerçekleştirildiği iş yerinin sistemde kayıtlı sektör bilgisinin hatalı veya kampanya dahilinde olmaması durumunda sorumluluk Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye ait değildir. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., tüm kampanyalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bonus Kazanma Fırsatını Kaçırmayın!

Bu muhteşem kampanya ile gıda ve market alışverişlerinizde bonus kazanma fırsatını kaçırmayın. Türkiye Finans Katılım Bankası, müşterilerini memnun etmek ve onların alışverişlerini daha özel kılmak için bu özel kampanyayı sunuyor. Siz de kampanyaya katılın, alışverişlerinizde bonus kazanmanın tadını çıkarın!