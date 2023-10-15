Market, kasap, manav ve şarküteri alışverişlerinize 200 TL indirim yapılmaya başlandı!

6-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Yapı Kredi World Üye İşyerleri'nde geçerli olan bu kampanya sayesinde gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri alışverişlerinizde Worldpuan kazanma şansı yakalayabilirsiniz. İşte kampanya detayları:

Kampanya tarihleri: 6-31 Ekim 2023.

Kampanya, Yapı Kredi World Kredi Kartı ile Yapı Kredi POS'larından yapılacak gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerindeki alışverişlerde geçerlidir.

Aynı gün içinde aynı üye işyerinden yapılacak tek seferde 1500 TL ve üzeri harcama kampanyaya dahil olacaktır.

Nakit çekim, iade ve puan kullanımı işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Kampanya, peşin ve taksitlendirme yapılan harcamaları, mail order ve dijital kartla yapılan işlemleri içerir.

Kampanya müşteri bazında geçerli olup, bir müşteri en fazla 200 TL Worldpuan kazanabilir.

Kazanılan puanlar, açık statülü Yapı Kredi bireysel kredi kartları ya da TLcard'lara en az 1 adet kullanıma açık Yapı Kredi bireysel kredi kartı ya da TLcard'a sahip olan müşterilerin kartlarına 3 Kasım 2023'te yüklenecektir. Puanların son kullanma tarihi 3 Aralık 2023'tür. Kullanılmayan puanlar 4 Aralık 2023'ten itibaren geri alınacaktır.

Kampanyaya katılmak için World Mobil uygulamasından "Hemen Katıl" butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Yapı Kredi bireysel kredi kartı ve bireysel TLcard müşterileri, SMS ile kampanyaya katılmak için "ALISVERIS" yazıp bir boşluk bırakarak müşteri numaralarını 4454'e göndermelidir.

Yapı Kredi, kampanyayı durdurma ve/veya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

Kampanya koşulları kart çeşitleri bazında değişiklik gösterebilir.

Kişisel verileriniz, kampanya koşullarını sağlayıp sağlamadığınızı tespit etmek ve sizi kampanyadan yararlandırmak amacıyla Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından işlenecektir.

Bu fırsatı kaçırmamak için Yapı Kredi World Kredi Kartı'nızı gıda alışverişlerinizde kullanarak hem keyifli alışverişler yapabilir hem de Worldpuan kazanabilirsiniz. Unutmayın, kampanya 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli!