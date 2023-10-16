Mandalina üreticisi perişan! Tonlarca üründen 1 kilo bile satamadılar

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş köyünde, narenciye üreticileri zor günler geçiriyor. Türkiye'nin narenciye üretiminin önemli merkezlerinden biri olarak bilinen bu köyde, geçen yıl kilosunu 7 liradan sattıkları limonları bu yıl sadece 1 ila 1,5 liraya bile satamadıklarını dile getiriyorlar. Mandalina üreticileri ise 150 ton mandalinadan henüz 1 kilo bile satamadıklarını açıkladı.

Narenciye üreticisi Hatice Köseli, "Burası Adana Kozan Acarmantaş köyü, narenciye üreticiliği ile ünlü bir yer. Ancak limonlarımızı satmada büyük sorunlar yaşıyoruz. Geçen yıl çok fazla alıcı vardı ve limonlarımızı kilosu 7 liradan satıyorduk. Ancak bu yıl, alıcı bulmak çok zor. Fiyatlar sadece 1 ila 1,5 lira arasında dolaşıyor, ancak alıcı yok. Ayrıca maliyetlerimiz oldukça yüksek. Gübre fiyatları, ilaç fiyatları ve yevmiyeler arttı. Yevmiyeler 560 liraya yükseldi. İlaçlarımız da oldukça pahalı. Üreticiler olarak zor bir dönemden geçiyoruz ve limonlarımız elde kaldı. Durumumuz perişan," dedi.

Acarmantaş köyündeki diğer narenciye üreticileri de benzer sorunlarla karşı karşıya. Limonlarını satamamanın yanı sıra, mandalina üreticileri de büyük bir krizle karşı karşıya. 150 ton mandalina üreten bir üretici, henüz 1 kilo bile satabilmiş değil.

Üreticiler, bu zor durumun tarım maliyetlerinin artmasından kaynaklandığını belirtiyorlar. Gübre ve ilaç fiyatlarındaki artışlar, üreticilerin karlarını azaltıyor ve narenciye ürünlerini düşük fiyatlarla satmalarına neden oluyor.

Acarmantaş köyündeki narenciye üreticileri, yaşadıkları bu zorlukların çözümü için yetkililerden yardım bekliyor. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği için fiyat istikrarının sağlanması ve maliyetlerin kontrol altına alınması gerektiğini dile getiriyorlar.

Köylüler, tarım sektörünün Türkiye ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguluyorlar ve bu sorunların çözülmesinin, hem üreticilerin hem de tüketicilerin yararına olacağını düşünüyorlar.

Mandalina üreticileri için zorlu bir dönem yaşanıyor. Mandalina hasadının tam gaz devam ettiği bu dönemde, üreticiler rekabetin gölgesinde kalmaktan şikayetçi. İşte bu krizin en somut örneği, Adana'da yaşananlarla ortaya çıkıyor.

Çiftçiler Borç Batağında

Arif Erkek, Adana'da mandalina üreticisi olarak faaliyet gösteren bir isim. Erkek, yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle ifade etti: "Şimdi bizde en çok olan okitsu (mandalina çeşidi) o da şu an başında kaldı. Alan yok satan yok. İşte narenciye üreticisi sıkıntıda. Bende şimdi 130 ton ile 150 ton arasında var daha 1 kilo satmadım. Ziraatçiye de borçluyuz, 300- 400 bin. 20-30 sene önce herkes malını kendi satıyordu şimdi bir hal yasası çıktı, malını arabana koyupta götürüp satamıyorsun."

Mandalina üreticileri, artan maliyetler ve düşen satış fiyatları nedeniyle zor durumda. Borç batağında sıkışmış durumdalar ve satışlarını gerçekleştiremiyorlar.

Mandalina üreticileri için bir diğer engel de Adana'nın semt pazarlarına girişte karşılaştıkları zorluklar. Erkek, konuyla ilgili şunları söyledi: "20 liraya poşetle vatandaş alıyor pazardan ben 10 liraya şimdi malımı götürür Adana’nın semt pazarlarına girdirseler satarım ama giremiyorsun. Al sana 3 bin 500 lira ceza. Ürettiğin malı satamıyorsun."

Bu cezalar, üreticilerin mandalina satışlarını semt pazarlarında gerçekleştirememesine neden oluyor. Hem üreticiler hem de tüketiciler bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Sadece Adana'da değil, Karadeniz Bölgesi'nde de mandalina üreticileri sorunlarla karşı karşıya. Geçen sene, burada dalında 4 bin liraya satılan mandalinalar, şimdi 1000 liraya alıcı bulamıyor. Bu da üreticilerin ciddi bir gelir kaybına uğramasına neden oluyor.

Mandalina üreticileri, bu zorlu dönemde çözüm bekliyorlar. Pazarlama ve satış konusunda desteklenmeleri, borçlarının yapılandırılması, cezaların gözden geçirilmesi gibi adımların atılması gerekiyor. Aksi halde, Türkiye'nin mandalina üretim sektörü daha fazla sarsılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Mandalina krizi, üreticilerin yanı sıra tüketicileri de etkiliyor. Daha yüksek fiyatlarla mandalina almak zorunda kalan tüketiciler, bu durumdan memnun değiller. Mandalina fiyatlarının dengeye oturtulması ve üreticilerin desteklenmesi, her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurabilir.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş köyünde narenciye üreticilerinin karşı karşıya olduğu zorluklar, tarım sektörünün önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Üreticiler, düşük fiyatlar ve yüksek maliyetlerle başa çıkmak için çözüm arayışında, ancak bu sorunların aşılması için yerel ve ulusal düzeyde destek gerekiyor.