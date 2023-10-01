Manchester United Galatasaray maçına geri sayım başladı

Old Trafford'da Büyük Mücadele. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dev ekiplerinden Manchester United ile Türkiye'nin gururu Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde Old Trafford Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kapasitesi 76 bin 212 kişi olan bu efsane stadyumda oynanacak olan maç futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olacak.

Takımların Hedefi

Sarı-kırmızılılar, ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmasının ardından Manchester United karşısında üç puan peşinde. İngiliz devi Manchester United ise Bayern Münih'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından taraftarının önünde toparlanma peşinde.

Galatasaray’ın Yeni Yüzü

Transfer döneminde Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Ndombele, Kerem Demirbay, Angelino ve Tete gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa arenasında iddialı bir grafik çizmeyi hedefliyor.

Maçın Hakemi ve Saati

Bu büyük karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, 3 Ekim 2023 Salı günü Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

Karşılaşma Hangi Kanalda?

Futbolseverler bu dev karşılaşmayı Exxen kanalından canlı olarak izleyebilecek.

Galatasaray'ın Önümüzdeki Maçları

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı şu şekilde: