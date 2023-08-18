Mahfi Eğilmez verdi veriştirdi! Dolar sahipleri soğuk terler dökecek! Ben demiştim, dinlemediler

Dolar sahipleri soğuk terler dökecek! Ben demiştim, dinlemediler! Mahfi Eğilmez verdi veriştirdi- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında biriken toplam paranın 11 Ağustos 2023 tarihi itibariyle 3 trilyon 357 milyar lirayı aştığını açıkladı. Bu rakam, tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu verilerin ardından ekonomist Mahfi Eğilmez, kişisel internet sitesinde "KKM Sorunu" başlıklı bir yazı yayımladı.

KKM ve Eğilmez'in Analizi

Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıllarca AKP'nin yönlendirdiği politikalar sonucu alınan ekonomik hamlelerin bedelinin ağır bir şekilde Türk halkına ödettirildiğini belirtti. KKM uygulamasının ise ani döviz kuru artışlarını engellemek amacıyla hayata geçirildiğini ancak sonuç itibariyle yeni ekonomi yönetiminin bu konuda sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

KKM'nin Yükümlülükleri ve Etkileri

Ekonomist Alaattin Aktaş'a göre, yalnızca Temmuz ve Haziran aylarında Hazine tarafından KKM hesaplarına 411 milyar TL ödeme yapılacak. Eğilmez ise KKM'nin faizlerin aşırı derecede baskılandığı bir ortamda hayata geçirildiğini ve böylece ortaya çıktığını söyledi. Eğilmez, KKM'nin Türk ekonomisine nasıl etkilediğine dair ayrıntılı analizler sundu.

KKM ve Vergi Durumu

Eğilmez'e göre, KKM hesaplarından elde edilen faiz veya primler vergi kesintisi (stopaj) olmadan ödeniyor. Dolayısıyla bu yolla Hazine'ye bir katkı sağlanmıyor. Temmuz sonunda KKM hesaplarında 3.3 trilyon TL para bulunduğunu ifade eden Eğilmez, bunun toplam mevduatın yaklaşık yüzde 26'sına denk geldiğini belirtti.

KKM'nin Bütçeye Yükü ve Merkez Bankası

Eğilmez'e göre, geçmiş yükümlülükler nedeniyle bütçeye hala yük gelmeye devam ediyor. 2023 yılının ilk yedi ayında KKM'nin bütçeye yükünün 34.5 milyar TL olduğunu belirten Eğilmez, yıl sonunda toplam tutarın 90-100 milyar TL'yi bulabileceğini tahmin etti. Ancak Merkez Bankası'nın ödeme verilerini açıklamadığını ve bu durumun eksiklik olarak görüldüğünü ifade etti.

Eğilmez'e göre, KKM'nin kaldırılması faizi enflasyon düzeyine çıkartmadan mümkün görünmüyor. Eğilmez, KKM'nin başlama nedeninin faizleri gereksiz yere baskılamaktan kaynaklandığını belirterek, bu konuda yapılan uyarılara rağmen bu yola gidildiğini ve sonuç olarak sorunların ortaya çıktığını ifade etti.