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Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi Asıl ve yedek liste belli mi?

Magnum dondurma çubuğundaki şifrelerle Porsche Taycan kazanma şansı yakalamak isteyen binlerce kişi, çekilişin detaylarını ve sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi Asıl ve yedek liste belli mi?

Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi Asıl ve yedek liste belli mi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 12:27

Magnum Porsche Taycan Çekilişi Merakla Bekleniyor. Magnum ile gerçekleştirilen Porsche Taycan çekilişinde son dakika gelişmeleri hızla yayılıyor. Magnum dondurma çubuğundaki şifrelerle çekilişe katılma şansı yakalayan vatandaşlar, çekilişin ne zaman yapılacağını ve sonuçlarının ne zaman duyurulacağını büyük bir heyecanla sorguluyor. Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? Magnum Porsche çekilişi Asıl ve yedek liste belli mi?

Çekiliş Tarihi Belli Oldu!

Magnum'un düzenlediği bu özel çekilişte on binlerce insan, son model Porsche Taycan'ı kazanma umuduyla katılıyor. 30 Eylül'de başvuruların sonlandığı bu çekilişin tarihi netleşti.

Çekiliş Detayları Neler?

Magnum Porsche Taycan çekiliş aktivitesi 10 Ekim 2023'te saat 11:30'da başladı. Bu etkinlik, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından Beyoğlu-İstanbul'daki adresinde noter gözetiminde ve halka açık bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Kazanılacak Ödül: Porsche Taycan

Bu çekilişte şanslı iki kişiye 2021 model Porsche Taycan hediye edilecek. Bu aracın perakende satış fiyatı ise tam olarak 3.591.046,68 TL.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Magnum Porsche Taycan çekilişinin sonuçları, 15 Ekim 2023'te Hürriyet Gazetesi Pazar Ekinde ilan edilecek. Eğer sonuçlar bu tarihten önce duyurulursa, bu bilgi en güncel şekliyle aktarılacaktır.

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