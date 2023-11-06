Maaşı 7500, 7600 ve 7800 TL üstü olan SGK ve Bağ-Kur emeklisine evlere şenlik sürpriz! 11.15'te müjde verildi, kaçırmayın

Bankaların Kasım ayı promosyon kampanyaları, emeklilerin ek gelir sağlama konusundaki beklentilerini karşılama yönünde kritik bir rol oynuyor. Bugün itibarıyla, bankaların sunduğu yeni promosyon duyuruları emekliler için heyecan verici seçenekler sunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bankaların 16:15’teki müjdeli haberleriyle, emeklilere 10.000 TL'ye varan cazip promosyon teklifleri sunulmaya başladı.

Emekli Maaşlarına Zam ve Banka Promosyonları

Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, banka promosyon teklifleri de giderek artış gösteriyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yanı sıra EYT emeklilerini de kapsayan promosyon miktarları, yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiren Kasım ayı özel güncellemeleriyle tekrar yükseltildi. Emekli maaşı alan vatandaşlar, başvuru yapmaları halinde binlerce liralık destekten yararlanabilecekler. Üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilen promosyon miktarları netleşirken, emeklilerin gözü kulağı bankaların sunacağı fırsatlarda.

Kasım Ayı Emekli Promosyon Ücretleri

Her bankanın sunduğu emekli promosyon ücretleri değişkenlik göstermektedir. Kasım ayı için banka banka emekli promosyon ücretleri listesi şu şekildedir:

Akbank: Emekli maaş aralığına göre Akbank, 6.000 TL ile 10.000 TL arasında promosyon desteği sağlıyor. Ek olarak, banka 2.000 TL chip para hediye ediyor.

Denizbank: Aralık ayına kadar sürecek yeni kampanyasında Denizbank, emeklilere 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

Fibabanka: Fibabanka, emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıllık maaş alma taahhüdünde bulunan emeklilere 4.500 TL ile 7.500 TL arasında promosyon veriyor.

Garanti BBVA: Garanti BBVA, emeklilere sunduğu çeşitli kampanyalarla dikkat çekiyor ve net promosyon miktarı 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Banka ayrıca, kredi kartı kullanımı taahhüdünde bulunan emeklilere ek ödemeler yapıyor.

Halkbank: Halkbank, emekliler için 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon miktarı sunuyor. Banka, emeklilere yönelik düşük faizli kredi fırsatları da sunmaktadır.

ING Türkiye: ING Bank, 5.100 TL ile 8.500 TL arasında değişen aylık promosyon miktarları sunuyor. Fatura ödeme talimatı veren emeklilere ise her fatura için 1.000 TL olmak üzere toplamda 4.000 TL ek promosyon sağlanıyor.

İş Bankası: İş Bankası, emekli promosyon ücretleriyle ön plana çıkıyor ve 5.250 TL ile 7.500 TL arasında promosyon sağlıyor. Ek ödemelerle beraber İş Bankası'nın promosyonu 10.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Kuveyt Türk: Emeklilere maaş aralığına göre 4.800 TL ile 8.000 TL arasında promosyon desteği sunuluyor.

Emekli Promosyon Başvuruları Nasıl Yapılır?

Emekli promosyonundan faydalanmak isteyen emekliler, başvuru işlemlerini merak etmektedirler. Artık banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilir. Yine de şahsen başvuru yapmayı tercih eden emekliler, yanlarında T.C. kimlik kartlarını götürmeleri gerekmekte.

Kasım ayında bankalar tarafından sunulan bu cazip promosyonlar, emeklilerin yaşam kalitelerini artırma ve mali durumlarını destekleme yolunda önemli bir adım oluşturuyor. Bankaların rekabeti ve emekli maaşlarına yapılan zamlar, emekliler için promosyon miktarlarının artmasını sağlıyor. Bu durum, emekliler için hem maaşlarını artırma fırsatı hem de çeşitli banka hizmetlerinden ekstra yararlanma şansı sunuyor.