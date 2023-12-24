Maaş Zammında %25+25 Formülü! Asgari Ücretlilere Yeni Zam Tarifesi!

Türkiye'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Işıkhan'ın son açıklamaları, kamu çalışanları ve genel istihdam durumu hakkında önemli bilgiler içeriyor. 2024 ve 2025 yılları için kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları açıklandı. 2024 yılında maaşlara yüzde 25 (yüzde 15 artı yüzde 10), 2025'te ise yüzde 11 (yüzde 6 artı yüzde 5) zam yapılacak. Bu zamların yanı sıra, enflasyon farkı da maaşlara eklenecek.

Asgari Ücrete %50 Zam Bekleniyor!

Bu düzenlemelerle 2024 yılının Ocak ayında kamu çalışanlarının maaşlarında yaklaşık yüzde 50'lik bir artış bekleniyor. Asgari ücretle ilgili olarak, Bakan Işıkhan, 2002'den 2023'e kadar nominal olarak 56 kat, reel olarak ise yüzde 266 oranında bir artışın gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, 2024 yılı için asgari ücret belirleme komisyonunun 11 Aralık'ta toplandığını ve komisyonun herkesin razı olduğu bir ücret belirlemesini umduklarını ifade etti.

Türkiye'nin istihdam hedeflerine de değinen Işıkhan, 2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ek iş imkanı sağlamayı ve işsizlik oranını yüzde 7,5'e düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Özellikle gençler için ev bazlı istihdam destek sistemlerinin devreye sokulacağını duyurdu.

Emeklilik düzenlemeleri konusunda da önemli adımlar atıldı. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen düzenleme hayata geçirildi ve bu kapsamda 2 milyon kişinin faydalandığı bildirildi. Çalışan emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemenin de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandığı ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra iki gün içinde ödeneceği duyuruldu. Özellikle kamu çalışanlarına yönelik maaş artışları, asgari ücretin düzenlenmesi ve istihdam hedefleri, ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik önemli politikalar olarak öne çıkıyor.