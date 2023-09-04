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"Lüks" budur! Tuba Büyüküstün Paris'teki evinden paylaşım yapınca...

Tuba Büyüküstün, sosyal medyada sıklıkla dikkat çeken paylaşımlarıyla biliniyor. Son olarak, "Düşünüyorum, lüks nedir?" sorusuyla başladığı bir videosu gündeme oturmuştu. Uzun yıllardır Paris'te yaşayan oyuncu, evinden yaptığı bir paylaşımla da dikkat çekti.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2023 12:17

Tuba Büyüküstün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemi sık sık meşgul ediyor. Geçen ay İngilizce olarak yaptığı bir video, sosyal medyada büyük ilgi görmüş, ardından "Lüks nedir?" sorusunu sormuştu.

"Düşünüyorum, lüks nedir?" diyen oyuncu, videoda şunları söylemişti: "Çok paranız olması ve bu parayla arabalar, jetler, çantalar alabilmek mi lüks? Yoksa özel, eşsiz parçalara sahip olmak mı? Tek ve başka hiç kimsede olmayanlar mı? Belki de sadece kendiniz olabilmek mi lüks? Basit olabilmek, sakin, sade ya da deli. Kendiniz gibi olabilmek, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymamak mıdır acaba lüks?" şeklinde düşüncelerini paylaşmıştı.

Tuba Büyüküstün, uzun yıllardır çocuklarıyla birlikte Paris'te yaşayan bir isim. Bu açıklamalarından bir süre sonra, Paris'teki evinden yaptığı bir paylaşım ise büyük ilgi gördü.

Oyuncunun Paris'teki evinin yanı sıra başka bir evi daha olduğu sosyal medyada iddia edilince, yorumlar da hızla gelmeye başladı. Bir kullanıcı, "Paris'teki evimden doğduğum coğrafyaya felsefe yapmak, işte lüks budur" yorumunu yaparak Tuba Büyüküstün'ün paylaşımına gönderme yaptı.

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