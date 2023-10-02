LPG tankına sakladığı yüzbinlerce avro nakit ile sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrük kapısında, gümrük memurları, sınırı geçmekte olan bir araçta detaylı bir kontrol gerçekleştirdi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye seyahat eden çifte vatandaş bir kişi, aracıyla sınırı geçmeye çalışırken, gümrük memurları tarafından durduruldu.

Memurlar tarafından gerçekleştirilen risk analizine göre, araç detaylı bir gümrük kontrolüne tabi tutuldu. Bu kontrol X-ray ekipmanını da içermekteydi. Yapılan detaylı incelemede, aracın bagaj bölmesinde yer alan oto gaz silindirinin içerisinde, euro banknot demetleri keşfedildi. Bu silindir, paranın saklandığı özel bir saklanma yeri olarak uyarlanmıştı. Kontrol esnasında, silindirin içinde toplamda beyan edilmemiş 522 bin 710 euro bulundu.

Soruşturma Başlatıldı

Bu büyük miktarda beyan edilmemiş paranın bulunması üzerine, Haskovo Bölge Savcılığı ve Svilengrad Bölge Savcılığı denetimi altında olan gümrük müfettişleri tarafından resmi bir soruşturma başlatıldı. Bu vakada sorumlular hakkında yasal işlemler yapılacak ve bulunan paranın kaynağına dair soruşturmalar derinleştirilecektir.

Bu kontroller, ülkeler arası geçişi olan sınırlarda yasadışı faaliyetleri, kaçakçılığı ve suçları önlemek adına kritik bir rol oynamaktadır. Olay, gümrük memurlarının dikkati ve profesyonelliği sayesinde açığa çıkarıldı ve bu sayede büyük miktarda yasadışı paranın piyasaya sürülmesi engellendi.