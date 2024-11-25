'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ dizisinden çarpıcı tanıtım

Ay Yapım’ın NOW ekranlarında çarşamba gecelerine damga vuran dizisi ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin bu hafta yayınlanacak 11. bölümünden tanıtım yayınlandı. Heyecan yaratan tanıtımda gelişen olaylar bölüme dair merakı ikiye katlıyor.

'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ dizisinden çarpıcı tanıtım
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-11-2024 16:54

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u buluşturan ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin bu haftaki bölümünde heyecan yaratan olaylar yaşanacak. Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Nur, Civan konusunda Leyla’dan şüpheleniyor. Mali’den Ferda’nın hamile olduğunu öğrenen Nur’un Ferda’nın çayına zehir katıp katmadığı sorusu çarşamba akşamı cevap bulacakken tanıtımın sonunda Civan’ın yere yığıldığı anlar yürekleri ağıza getiriyor. 

 

Heyecan dolu, sürükleyici hikayesiyle ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi 27 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’de NOW’da...

‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ 11. Bölüm Tanıtım:
 

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