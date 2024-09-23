‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ dizisinde itiraf çanları çalıyor

Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u buluşturan Hilal Saral’ın yönetmenliğindeki Ay Yapım imzalı ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi ilk 2 bölümüyle çarşamba gecelerine damga vurdu. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizi reytinglerde 1. sıraya yerleşti. Bu hafta 3. Bölümü yayınlanacak diziden yeni tanıtım paylaşıldı.

Yayınlanan tanıtımda Leyla’nın Civan ile yaptığı konuşma itiraf mı geliyor sorusunu sordururken, Tufo’nun geçmişte ailesine kazaya sebep olduğunu anlattığı anlar ise dikkat çekiyor. Nur’un Leyla’nın arkasından Ela yerine Leyla diye seslenmesi ise gerilimli anların sinyallerini veriyor.

Heyecan dolu, sürükleyici hikayesiyle ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi 25 Eylül Çarşamba akşamı 20.00’de NOW’da...



‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ 3. Bölüm 2. Tanıtım:

