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Kuyumculardan son rakam geldi! Ağızlarından baklayı çıkardılar! Gram altının o tarihte yükseleceği seviyeyi açıkladılar!

Altın yatırımı yapanlar, altın fiyatlarının geleceği hakkında büyük bir merak içerisindeler. Bu konuda uzmanlaşmış kuyumcular ise tutarlı tahminlerde bulunarak yatırımcılara rehberlik etmeye çalışıyorlar. Son yapılan tahminlere göre gram altın için kuyumcular ne söylüyor?

Kuyumculardan son rakam geldi! Ağızlarından baklayı çıkardılar! Gram altının o tarihte yükseleceği seviyeyi açıkladılar!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Altın yatırımcıları, son dönemde altın piyasasında yaşanan durgunluğun ve fiyatların dar bir aralığa sıkışmasının etkisi altında bulunuyorlar. Ons altın, 1.930 dolar seviyelerine gerilediği bir dönemde, gram altın ise 1.674 TL fiyatını gördü. Beklenen yükselişlerin gelmemesi altın yatırımcılarını tedirgin ederken, altın piyasasının uzmanları olarak kabul edilen kuyumcular da yeni tahminlerini paylaştı.

Gram Altın Fiyat Tahmini: Yükseliş Bekleniyor

Altın piyasasını değerlendiren kuyumcu esnafı Şener Sunar, "Son günlerde altın fiyatlarında çok hızlı bir hareketlilik gözlemlemiyoruz. Ancak altın yatırımı yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Gram altın satışları hala yüksek seviyelerde devam ediyor. Ancak altın satın alan müşteri sayısı oldukça az. Fiyat beklentileri zaman zaman değişebilir, ancak yıl sonunda altın yatırımı yapanların pişman olmayacağını düşünüyoruz.

Altın fiyatları her yıl Ağustos ayında bir durgunluk yaşar ve Eylül ayıyla birlikte fiyatlar yükselişe geçer. Bu dönemi şu an da yaşıyoruz. Gelecek aydan itibaren fiyatların yükselmeye başlamasını ve yıl sonuna kadar gram altının 2.000 TL'nin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu seviye kalıcı olabilir veya olmayabilir, ancak 2.000 TL üzerini göreceğiz. Bu da oldukça ciddi bir kazanç sağlayabilir. Yıl sonunda gram altın fiyatının 1.950 TL'nin altına düşmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Fiziki Altın Önerisi: Altın Değerini Korur

Diğer bir kuyumcu esnafı olan Kemal Şahinoğlu ise, "Altın yatırımı her zaman kazandırmıştır. Miktarı az olsa da fazla olsa da altına yatırım yapanlar kaybetmemişlerdir. Enflasyona karşı paramı korumak istiyorum diyenler için altın almak her zaman mantıklı bir seçenektir. İlerleyen aylarda fiziki altın talebinde artış görülebilir. Fiziki altında ek vergilendirme olabilir ve fiyatlar farklı bir seyir izleyebilir. Altını olanlar bunu kenara koymalılar, çünkü fiziki altının değeri daha da artacaktır. Gram altında yıl sonu için 1.950 TL civarında bir fiyat öngörüyoruz. Elbette ekonomik gelişmeler altın fiyatlarına yansıyabilir" şeklinde görüşlerini paylaştı.

Not: Burada sunulan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Haberimizde kesinlikle yatırım önerisi verilmemiştir.

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