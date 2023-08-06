Kuyumcular son noktayı koydu! Altın fiyatlarının ne kadar olacağını açıkladılar! O tarihte fiyatlar pik yapacak!

Bu uyarı, altın fiyatlarında meydana gelen geri çekilmelerin, gelecekteki potansiyel yükseliş için bir "son fırsat" olabileceği anlamına gelirken, yatırımcılara düşük fiyat seviyelerinde altın alımını değerlendirmeleri konusunda bir perspektif sunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamasına vurgu yaparak, Şimşek'in 2024'ün ilk yarısına kadar yükselişi işaret ettiğini belirten Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon sunumunda da benzer beklentilerin dile getirildiğine dikkat çekti. Bu durum, piyasalarda önemli bir etkiye neden oldu ve altın, gümüş gibi değerli metaller ile dolar karşısındaki enstrümanlarda toparlanma görüldü.

Piyasalar, son günlerde ABD'den gelen haberler ve yurtiçi gündemin etkisi altında hareketli bir süreç yaşadı. Altın, dolar ve borsa gibi yatırım araçları üzerindeki etkiler devam ediyor. Altın, yatırımcıların gözdesi olarak başlayan bir rekor serisinin ardından düşüşe geçti. ABD'den gelen veriler, doların diğer para birimlerine karşı güçlü duruşu ve diğer yatırım araçlarını etkileyerek bu düşüşe katkıda bulundu.

İslam Memiş, önümüzdeki hafta için değerli madenlerde alım fırsatlarının olabileceğini söyleyerek, altın ve doların önemli verilere bağlı olarak yükselebileceğini ifade etti. Ağustos ayı içinde ons altın için 2000 dolar üzeri ataklar beklediğini belirtti. Eylül ayına dikkat çekerek, yeni yatırım araçlarının gündeme gelebileceği tahmininde bulundu.

Ekonomist Hatice Kolçak ise gram altının geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Gram altında şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor. Gram altın, istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Büyük düşüşlerin olmasını beklememelisiniz. Aksine, bu dönemleri ileride özleyebiliriz. Ons altında meydana gelebilecek küçük geri çekilmeler, uzun vadeli düşünen altın yatırımcıları için alım fırsatı olabilir. Gram altının kısa vadedeki beklentimiz, 1725 - 1730 TL seviyesini aşarak yaklaşık olarak 1750 TL seviyelerine ulaşması yönündedir. Ancak, orta ve uzun vadede 2023 yılı için hedefimiz 2 bin TL seviyesidir."

Lütfen unutmayın ki yatırım kararları alırken uzman görüşlerini ve piyasa analizlerini dikkate almak önemlidir.