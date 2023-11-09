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Kuyumcular Odası Başkanı açıkladı! Gram ve çeyrek altın için o tarihte 350 TL'lik artış

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası (AKSO) Başkanı Timuçin Sönmez, altın yatırımcıları için umut verici açıklamalarda bulundu.

Kuyumcular Odası Başkanı açıkladı! Gram ve çeyrek altın için o tarihte 350 TL'lik artış
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-11-2023 13:18

Altın fiyatlarının Türk lirası bazında uzun vadede asla düşmediğini belirten Sönmez, altına yapılan yatırımların, doğru zaman aralığında ve sabırla tutulduğunda her zaman karlı çıkacağının altını çizdi.

Döviz Kurlarının Altın Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Sönmez, altın fiyatlarının döviz kurlarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Türk lirası üzerinden değerlendirildiğinde, döviz kurlarındaki artışın altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Ons fiyatının dolar üzerinden belirlendiğini ve doların değer kazanması durumunda altın fiyatlarının da yükseldiğini ifade etti.

Jeopolitik Gelişmelerin Altın Piyasası Üzerindeki Rolü

Dünyadaki jeopolitik gelişmelerin, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu dile getiren Sönmez, özellikle Rusya-Ukrayna çatışmasının ve enerji alanında yaşanan gerginliklerin ons fiyatını dalgalandırdığını belirtti. Bu tür küresel belirsizliklerin, altın fiyatlarında anlık düşüşler veya artışlar yaratabileceğini ekledi.

Uzun Vadeli Altın Yatırımlarının Güvenilirliği

AKSO Başkanı, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olarak güvenilirliğine dikkat çekti. Kısa vadeli dalgalanmaların olsa da, altının uzun vadede değerini koruduğunu ve kar getirdiğini yeniden vurguladı.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, altının Türk lirası cinsinden uzun vadeli değerlendirildiğinde düşüş göstermediğini vurguladı. Sönmez, kısa vadeli dalgalanmaların normal olduğunu ancak uzun vadede altının daima kazançlı bir yatırım olduğunu belirtti. Sönmez, "Eğer yeterli zamanınız varsa ve altını elinizde tutabilirseniz, her zaman kar elde edersiniz. Zarar etme ihtimaliniz yok. Şu an için altın, en güvenilir liman olarak kabul edilebilir" dedi.

Sönmez, dünya genelindeki duruma da değinerek ulusal devletlerin ve merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğiliminde olduklarını ifade etti. Bu durum, vatandaşların yatırım stratejileri açısından altını öncelikli bir seçenek haline getiriyor. Başkan Sönmez, "Vatandaşlarımızın yatırımlarında altına ağırlık vermeleri, ekonomik istikrar ve güvence arayışlarına uygun bir adımdır" şeklinde konuştu.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

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