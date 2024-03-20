Kuveyt Türk’ün Doğalgaz Faturası Kampanyasıyla Ödemelerinizde Kolaylık ve Avantaj!

Kuveyt Türk’ün Doğalgaz Faturası Kampanyasıyla Ödemelerinizde Kolaylık ve Avantaj!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-03-2024 10:00

Doğalgaz faturalarını ödemek artık daha kolay ve avantajlı! Kuveyt Türk Bankası, doğalgaz faturalarınızı öderken sizi rahatlatan bir kampanya başlattı. Bu özel kampanya sayesinde, doğalgaz faturası ödemeleriniz artık hem kolay hem de avantajlı bir hale geliyor.

Kuveyt Türk Bankası, Bireysel Kredi Kartı sahiplerine özel olarak başlattığı kampanya ile doğalgaz faturalarını 3 taksite bölmeyi mümkün kılıyor. Bu kampanya kapsamında, Kuveyt Türk Bireysel Kredi Kartları ile 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılan doğalgaz faturası ödemeleri, Kuveyt Türk İnternet Şube, Kuveyt Türk Mobil, Kuveyt Türk Şubeleri, İgdaş Vezneleri ve İgdaş İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Kampanya detaylarına baktığımızda, minimum 100 TL ve maksimum 7500 TL tutarındaki işlemlerde geçerli olduğunu görüyoruz. Bu da kullanıcıların çeşitli büyüklükteki faturalarını kampanya kapsamında değerlendirebileceklerini gösteriyor. Ayrıca, kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların öncelikle "ONAY IGDAS" yazıp 2848'e SMS göndermeleri gerekiyor. Kampanyadan çıkmak isteyenler ise "IPTAL IGDAS" yazarak aynı numaraya SMS gönderebilirler.

Özellikle dikkat çekici olan nokta ise, katılım sağlandıktan sonra yapılan tüm işlemlerin 3 taksit yapılacağıdır. Bu, kullanıcıların kampanyaya katıldıktan sonra yapacakları tüm doğalgaz faturası ödemelerini kolaylıkla 3 taksitte ödeyebilecekleri anlamına geliyor. Ancak, önemli bir detayı da unutmamak gerekir; katılım yapılmadan önce yapılan işlemler sonradan taksitlendirilmeyecektir.

Kampanyaya dahil olan kredi kartları arasında Sağlam Kart, Sağlam Kart Genç, Sağlam Kart Kampüs, Özel Bankacılık World Elite Kredi Kartı ve Miles&Smiles Kuveyt Türk Bireysel Kredi Kartları bulunuyor. Bu kartlara sahip olan kullanıcılar, doğalgaz faturalarını öderken bu kampanyadan yararlanabilirler.

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