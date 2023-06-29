Kuveyt Türk'ten mest eden duyuru geldi! Kabul edenlerin hesaplarına karşılıksız 600 TL yatıyor

Kabul edenlerin hesaplarına karşılıksız 600 TL yatıyor! Kuveyt Türk'ten mest eden duyuru geldi- Kuveyt Türk, müşterilerine yönelik heyecan verici bir kampanyayı duyurdu. Yeni kampanya kapsamında, Kuveyt Türk mobil bankacılık uygulamasını kullanarak yeni hesap açan veya mevcut hesaplarına bağlantı kuran müşterilere özel fırsatlar sunulacak. Kampanya, vatandaşların ilgisini çeken kazançlı koşullarıyla dikkat çekmektedir. Müşteriler tarafından merak edilen detaylar ise bu heyecan verici kampanyanın neler sunduğuyla ilgilidir.

Kuveyt Türk Mobil Bankacılık Kampanyasıyla Yeni Müşterilere Hoş Geldin Paketi!

Kuveyt Türk'ün bu özel kampanyası, mobil bankacılık uygulamasını kullanarak yeni hesap açan veya mevcut hesaplarına bağlantı kuran müşterilere yöneliktir. Kampanya kapsamında, mobil bankacılık üzerinden başvuruda bulunan müşterilere hoş geldin paketi olarak 600 TL'ye varan bir miktar sunulacaktır. Bu hoş geldin paketi, müşterilere finansal anlamda önemli bir destek sağlayarak yeni bir hesap açmanın avantajlarını sunmayı amaçlar.

Harcamalarınızı Kontrol Altına Alın, Kuveyt Türk'ten 600 TL'ye Varan Harcama İadesi Kazanın!

Kuveyt Türk'ün mobil bankacılık kampanyasıyla, müşterilerine harcamalarını kontrol altına alma ve aynı zamanda nakit geri kazanma fırsatı sunulmaktadır. 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren mobil bankacılık üzerinden Kuveyt Türk müşterisi olanlar, 31 Ağustos tarihine kadar yapacakları 200 TL ve üzeri ilk Sağlam Nakit Kart harcamasına 200 TL, verecekleri her otomatik fatura talimatına ise 50 TL olmak üzere toplamda 200 TL, 200 TL ve üzeri ilk Sağlam Kart harcamasına ise 200 TL olmak üzere toplamda 600 TL'ye varan harcama iadesi kazanabilecekler.