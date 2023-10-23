Kuveyt Türklü olana 1.000 TL karşılıksız para veriliyor

Sağlam Nakit Kart, Kuveyt Türk'ün özel bir banka kartıdır ve bu kartı kullanarak yapacağınız harcamalarda harcama iadesi kazanabilirsiniz. Sağlam Nakit Kart ile 200 TL ve üzeri yapacağınız ilk alışverişte 200 TL harcama iadesi alabilirsiniz. Bu kampanya, yeni kart sahiplerine özel bir fırsattır ve ilk alışverişte yapılan harcamanın tamamı geri ödenmektedir. Kampanyadan yararlanmak için Sağlam Nakit Kart'ı temin etmek ve 200 TL ve üzeri bir alışveriş yapmak yeterlidir.

Fatura Talimatlarıyla 200 TL'ye Varan Hediye

Kuveyt Türk, müşterilerine fatura talimatları vererek de kazanma fırsatı sunmaktadır. Herhangi bir kanal üzerinden verilen her fatura talimatı ödendiğinde 50 TL kazanabilirsiniz. Toplamda 4 fatura talimatı vererek toplamda 200 TL kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Bu kampanya, otomatik ödeme talimatları vererek düzenli ödemeler yapan müşteriler için ideal bir fırsattır. Fatura ödemeleri artık hem daha kolay hem de ödüllendirici.

Mobil Kullanıcılarına Özel Altın Puan Hediye

Kuveyt Türk, mobil kullanıcılarına özel bir avantaj sunmaktadır. Mobil uygulamayı kullanarak Sağlam Kart alan müşterilere, yapacakları ilk 200 TL ve üzeri kredi kartı harcamasında 200 TL Altın Puan hediye edilmektedir. Bu hediye, mobil uygulama kullanıcıları için geçerlidir ve mobil bankacılığı tercih eden müşterilere ek bir fırsat sunmaktadır.

Toplamda 1.000 TL Harcama İadesi Kazanma Fırsatı

Kuveyt Türk, müşterilerine özel kampanyaları aynı anda kullanarak toplamda 1.000 TL harcama iadesi kazanma fırsatı sunmaktadır. Bu fırsattan yararlanmak için, Kampanyalı Müşteri olmanız ve kampanya koşullarına uygun işlemleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu kampanyaları bir arada kullanarak hem harcama yapabilir hem de büyük miktarlarda iade alabilirsiniz.

Kampanya Koşulları

Kuveyt Türk'ün sunmuş olduğu kampanyaların bazı özel koşulları bulunmaktadır. Kazanılan hediyeler, kampanyaya katılan müşterilerin aktif olarak kullandığı nakit kart veya kredi kartına yüklenecektir. Kampanyadan yalnızca Kuveyt Türk mobil müşterileri faydalanabilir ve kampanyaya katılım 30.000 kişi ile sınırlıdır. Ayrıca, Kuveyt Türk, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Kuveyt Türk, müşterilerine özel kampanyalar ve fırsatlar sunarak onların bankacılık deneyimini daha da cazip hale getirmektedir. Bu kampanyalar, hem harcamalarınızı geri kazanmanıza hem de özel hediyelere sahip olmanıza olanak tanır. Müşteriler, bu avantajlardan yararlanmak için Kampanyalı Müşteri olabilir ve Kuveyt Türk'ün sunduğu bu fırsatları değerlendirebilirler. Türkiye'de bankacılık sektörü, müşterilere yönelik cazip tekliflerle doludur ve Kuveyt Türk, bu alanda öncü bir rol oynamaktadır.