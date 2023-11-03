Kuruşu kuruşuna 2024 zamlı memur maaşları belli oldu! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Geçtiğimiz aylarda yaşanan enflasyon artışına paralel olarak yapılan düzenlemeler neticesinde, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin maaşlarında gözle görülür bir artış sağlandı. Yapılan son düzenleme ile memur maaşlarına yansıtılan yüzde 40.4’lük zam, vatandaşların alım gücünü artırma ve ekonomik dengeleri koruma amacını taşıyor.

Birçok memur ve emekli, 2023 yılı başından itibaren maaş bordrolarında olumlu bir değişiklik gözlemledi. Dört aylık enflasyon farkının yarattığı bu finansal artış, farklı kademelerdeki memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına şu şekilde yansıdı:

Şube Müdüründen Polis Memuruna Önemli Kazanımlar:

Üniversite mezunu bir şube müdürünün maaşı 32.451,00 TL'den 45.561,20 TL'ye çıkarıldı. Aynı şekilde, memur, uzman öğretmen, öğretmen, başkomiser ve polis memuru gibi kadrolarda görev yapan kamu çalışanlarının aylık gelirlerinde önemli bir artış gerçekleşti. Örneğin, bir polis memurunun maaşı 29.525,00 TL'den 41.453,10 TL'ye yükseldi.

Uzman Doktordan Mühendise Değişim:

Uzman doktorlar, kamu sektöründe en yüksek maaş artışlarından birini gördüler. Mevcut maaşları 54.959,00 TL iken bu zamla birlikte 77.162,44 TL’ye ulaştılar. Mühendislerin maaşları ise 33.122,00 TL'den 46.503,29 TL'ye çıkarak önemli bir iyileştirme gördü.

Eğitim ve Akademik Kadroda Artış:

Akademik kadroda da benzer iyileştirmeler yaşandı. Bir profesörün maaşı 48.124,00 TL'den 67.566,10 TL’ye, bir araştırma görevlisinin maaşı ise 31.763,00 TL'den 44.595,25 TL’ye yükseltildi. Eğitim sektöründe yer alan öğretmenler için de yüzde 40.4 oranında bir artış söz konusu oldu.

Memur Emeklileri de Unutulmadı:

Yapılan zammın yansımaları sadece aktif çalışanları değil, emekli memurları da kapsıyor. Müsteşar, genel müdür, şube müdürü, memur, öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis memuru, hemşire, mühendis, pratisyen hekim, profesör, imam-hatip ve avukat emeklilik maaşları yüzde 40.4 oranında artırıldı.

Örneğin, bir müsteşar emeklisinin maaşı 35.911,25 TL'den 50.419,40 TL'ye, genel müdür emeklisinin maaşı ise 31.783,75 TL'den 44.624,39 TL’ye çıktı.

Memur Maaşlarına Yansıyan Zam

Şube Müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 Mevcut maaş: 32.451,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 45.561,20 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 Mevcut maaş: 22.938,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 32.204,95 TL

Uzman Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 29.538,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 41.471,35 TL

Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 26.654,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 37.422,22 TL

Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 32.626,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 45.806,90 TL

Polis Memuru 8/1 Mevcut maaş: 29.525,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 41.453,10 TL

Uzman Doktor 1/4 Mevcut maaş: 54.959,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 77.162,44 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 Mevcut maaş: 26.440,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 37.121,76 TL

Mühendis 1/4 Mevcut maaş: 33.122,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 46.503,29 TL

Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 Mevcut maaş: 23.538,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 33.047,35 TL

Profesör 1/4 Mevcut maaş: 48.124,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 67.566,10 TL

Araştırma Görevlisi 7/1 Mevcut maaş: 31.763,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 44.595,25 TL

Vaiz 1/4 Mevcut maaş: 27.620,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 38.778,48 TL

Avukat 1/4 Mevcut maaş: 31.562,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 44.313,05 TL



Memur Emeklilerinin Aylıklarına Yansıyan Zam

Müsteşar (1/1) Mevcut maaş: 35.911,25 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 50.419,40 TL

Genel Müdür (1/1) Mevcut maaş: 31.783,75 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 44.624,39 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24 TL

Memur (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 12.062,50 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 16.935,75 TL

Öğretmen (1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) Mevcut maaş: 20.871,25 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 29.303,24 TL

Başkomiser (1/4) Mevcut maaş: 15.188,75 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 21.325,01 TL

Polis Memuru (1/4) Mevcut maaş: 14.935,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.968,74 TL

Hemşire (Lisans - 1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24 TL

Mühendis (1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24 TL

Teknisyen (Lise -1/4) Mevcut maaş: 10.632,50 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 14.928,03 TL

Pratisyen Hekim (1/4) Mevcut maaş: 25.906,25 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 36.372,38 TL

Profesör (1/4) Mevcut maaş: 28.350,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 39.803,40 TL

İmam-Hatip Mevcut maaş: 14.810,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24 TL

Avukat (1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Yüzde 40.4 zamlı maaş: 20.793,24 TL



Kamuoyunun Tepkisi ve Beklentiler:

Bu artışlar, kamu çalışanları ve emekliler arasında genel bir memnuniyet yaratmış durumda. Fakat bazı kesimler, zammın enflasyon karşısında yeterli olup olmadığına dair sorularını dile getiriyor. Ekonomistler, bu zammın piyasaya olumlu yansımalarının olacağını, iç talebin canlanmasına ve ekonomik dengelerin sağlamlaşmasına katkı sağlayacağını öngörüyorlar.

Türkiye'de kamu sektöründe çalışan memurlar ve memur emeklileri için uygulanan bu zam, ekonomik koşulların getirdiği zorluklarla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Elbette ekonomik dengelerin korunması ve alım gücünün artırılması için daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğine dair genel bir kanı hakim. Ancak bu gelişmeler, hükümetin ekonomik istikrar ve sosyal refahı sağlama yönünde attığı olumlu adımlardan biri olarak kayıtlara geçmiştir.