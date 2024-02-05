Kuruluş Osman'ın kadrosunda iki ayrılık

Beşinci sezonunda da çarşamba akşamlarını sallayan atv’nin rekortmen dizisi “Kuruluş Osman”ın kadrosundan 2 oyuncu ayrılıyor.

Kuruluş Osman'ın kadrosunda iki ayrılık
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 18:12

atv'nin beş sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi "Kuruluş Osman", kadrosunda gerçekleşecek iki ayrılıkla gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin etkileyici ve güçlü oyuncu kadrosundan Mirza Bahattin Doğan ve Sevil Akı, sezon başında ekibe katılan usta oyuncular olarak izleyicilerle buluşmuştu. Ancak, bu isimlerin diziden ayrılma kararı almasıyla projede değişiklik yaşanacak.

Dizinin hikayesinde yer alan Germiyanoğulları ailesinden Yakup Bey ve Saadet Hatun'un ardından, bu kez beyliğin başına oğulları Mehmet Bey'in (Emre Dinler) geçeceği belirtildi. Sevil Akı ve Mirza Bahattin Doğan'ın canlandırdığı karakterler olan Yakup Bey ve Saadet Hatun'un hikayelerinin tamamlanmasıyla, dizinin ana hikayesi üzerinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Kuruluş Osman'ın sadık izleyicileri, Mirza Bahattin Doğan ve Sevil Akı'nın performanslarına veda etmeye hazırlanırken, dizinin gelecek bölümlerinde nasıl bir gelişme yaşanacağı ise merak konusu oldu. Dizinin bu ayrılıklarla nasıl bir yol izleyeceği, seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor.

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