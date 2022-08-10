Kuruçeşme Açıkhava'da Demet Akalın şov!

Demet Akalın, “Kulüp”, “Çalkala” ve “Bi Daha” şarkılarını ard arda seslendirdiği sahnesinin açılışında mekânı hınca hınç dolduran hayranlarına “Bir kere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum en büyük teşekkür sizin...” sözleriyle seslendi.

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, “Her sene olduğu gibi bu sene de konserlerimizin gelirleri Mehmetçik Vakfı’na gidiyor” sözleriyle konserinin gelirini yıllardır destekçisi olduğu Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını duyurdu.



Binlerce kişinin eğlenceye doyduğu gecede Demet Akalın ailelerinin eşliğinde gelen minik hayranlarını sahneye aldı. Şarkı bitiminde her biri ile kucaklaşan Akalın, yıllar önce sahnesinde ağırladığı ünlü pop yıldızı Edis ile yaşadığı anıya atıfta bulunarak “15 yıl sonra karşıma Edis olarak gelmeyin” sözleriyle güldürdü.

Sahne performansı ve repertuarı ile hayranlarından tam not alan Akalın şarkılarını gece boyunca binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Bir ara sahneden inerek seyircisinin arasına karışan Demet Akalın 3000 kişilik mekânı tek tek dolaştı. Dansçıları ve sahne şovları ile özel hazırlandığı Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde Akalın, zerafeti ve şıklığıyla göz doldurduğu iki çarpıcı kostüm tercih etti.