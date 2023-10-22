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Kuru gören dolar almaya koşuyor! Ünlü yatırım uzmanının dolar tahminini depresyona sokar

Altın ve dolar fiyatlarının son dönemdeki hızlı yükselişi, yatırımcıları endişelendirmeye başladı.

Kuru gören dolar almaya koşuyor! Ünlü yatırım uzmanının dolar tahminini depresyona sokar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-10-2023 14:05

Özellikle dolar kuru 27.90 TL'ye kadar yükselirken, insanlar "Dolar daha da yükselecek mi? Dolar 30 TL'yi aşacak mı?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu konuda önemli uyarılarda bulunarak doların gelecekteki seviyeleri hakkında bilgi verdi.

Dolar ve Altın Fiyatlarındaki Rekorlar

Dolar ve altın fiyatları son dönemde rekor üstüne rekor kırıyor. Küresel piyasalarda yaşanan son dakika gelişmeleri, bu yükselişin ana nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle İsrail ile Hamas arasındaki savaş, küresel piyasaları tedirgin etmiş durumda. Bu tür olaylar, döviz ve altın gibi güvenli limanlara olan talebi artırıyor.

Selçuk Geçer'in Uyarıları

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu yükselişin nedenlerini ve gelecekteki beklentilerini değerlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararlarının, dolar kurunu tetikleyeceğini ve Türk Lirası üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını belirtti. Özellikle ABD'deki işsizlik rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed'in faiz artırımlarına devam edeceğine dair sinyal olarak görülüyor. Bu durum, Dolar/TL kuru üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Selçuk Geçer, altın fiyatları için de önemli öngörülerde bulundu. Önce geçici bir gerileme yaşanabileceğini, ancak ardından altın fiyatlarının yükselişe geçebileceğini belirtti. Ayrıca Euro/Dolar paritesinde euro lehine bir hareket beklediğini ve paritenin 1'in altına gerileyebileceğini ifade etti.

Doların Beklenen Yeni Rekor Seviye

Selçuk Geçer'in en çarpıcı açıklamalarından biri, doların gelecekte beklenen seviyesiyle ilgiliydi. Mevcut dolar kurunun Türk Lirası açısından yüksek olduğunu vurgulayan Geçer, dengelemek için dolar kurunun 45 TL'nin üzerine çıkması gerektiğini ifade etti. Geçer'e göre bu yükseliş kaçınılmaz, ancak 2024'ün ilk çeyreğinde rekor seviyelere ulaşabilir. Ancak sonrasında doğru ekonomik adımlarla bu yükselişin durdurulabileceğini kaydetti.

Dolar ve altın fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş, yatırımcılar için endişe kaynağıdır. Selçuk Geçer'in açıklamaları, bu konuda daha iyi bilgilendirilmemize yardımcı olabilir. Ancak her yatırım kararı özenle düşünülmelidir. Yatırımcılar, uzman görüşlerini takip ederken, kendi mali durumlarını ve hedeflerini dikkate almalıdırlar. Bu yazı, dolar ve altın fiyatlarındaki gelişmeleri anlatmak için hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi içermez.

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