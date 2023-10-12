Küresel ekonomik kriz telefon devini de vurdu! 140 yıllık şirket İflas bayrağını çekti

Koronavirüs pandemisi, dünya genelinde birçok şirketi mali sıkıntılara itti. Bu zorlu dönem, şirketlerin zaten hassas olan mali yapılarını daha da sarsıldı. İflas haberlerinin artması, pandemi döneminde şirketlerin ne kadar zorlandığını gözler önüne seriyor.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, ekonomik krizi daha da derinleştiriyor. Bu gerilim, bazı büyük şirketlerin iflasını hızlandırdı. Küresel ölçekte bu iflaslar, ticaret ve endüstri dünyasında tedirginliğe yol açıyor.

Ancak, en son iflas haberi, herkesi şaşkına çevirdi. 140 yıllık bir geçmişe sahip olan bu telefon devi, dünyaca tanınan bir markaydı. Almanya'da faaliyet gösteren bu dev şirket, iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Küresel ekonomik kriz ve mevcut jeopolitik gerilimler, birçok büyük şirketi olumsuz etkiliyor. Dünya genelinde ekonomik istikrarın tekrar sağlanması için uluslararası işbirliği ve politika koordinasyonu esastır.

Almanya'nın önde gelen telefon üreticisi Gigaset iflas başvurusunda bulundu. Şirket, DECT kablosuz telefonlar konusundaki Avrupa pazar liderliğiyle biliniyor. Salı günü düzenlediği basın toplantısında Bocholt merkezli şirket, mali sıkıntılarla mücadele ederken DECT kablosuz telefon üretimine ve dağıtımına devam edeceğini duyurdu.

Gigaset'in Yeni Yapılandırma Planı

Gigaset Communications GmbH'ye göre, başlıca amaç, şirketin operasyonel işlerini uzun vadede yeniden yapılandırmak. Bu yeniden yapılandırma süreciyle Gigaset, telekomünikasyon sektöründeki mevcut pozisyonunu korumayı ve daha stabil bir geleceği hedefliyor.

Ancak, bu "ekonomik temelin sürdürülebilir yeniden yapılandırılması" süreci başarısızlıkla sonuçlanırsa, bu, Gigaset'in yedek cihazlar, sistem genişletme bileşenleri ve özel piller ya da şarj cihazları gibi aksesuarların tedarikini garanti edemeyeceği anlamına gelir.

Gigaset'in iflas başvurusu, telekomünikasyon endüstrisindeki değişiklikleri ve zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirketin bu zor dönemden nasıl sıyrılacağı, birçok sektör uzmanı ve müşteri tarafından yakından takip ediliyor.

Gigaset, yılın ikinci yarısında planlanandan çok daha altında bir satış performansı sergiledi. Beklenmeyen bu satış düşüşü, Gigaset ürünlerine olan talebin azalması ve Almanya ile Avrupa genelinde satın alma konusundaki isteksizlikle bir araya gelince şirketi olumsuz etkiledi.

Gigaset'in 140 Yıllık Geçmişi

Bu köklü şirket, 140 yıllık bir geçmişe sahip. Gigaset, sadece DECT kablosuz telefonlarla değil, aynı zamanda Android tabanlı akıllı telefonlar, bulut tabanlı akıllı ev çözümleri ve iş telefonlarıyla da tanınıyor. Gigaset'in bu geniş ürün yelpazesi, onun telekomünikasyon sektöründeki öne çıkan oyunculardan biri olmasını sağlıyor.

Ancak, yılın ikinci yarısında yaşanan satış düşüşü, şirketin yaklaşık 850 çalışanını doğrudan etkileyebilir. Bu çalışanlar, Gigaset'in sunduğu çeşitli hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi ve satışının gerçekleştirilmesinde kilit bir role sahip.

Gigaset'in yaşadığı bu zor dönemin, şirketin gelecekte nasıl bir strateji izleyeceği konusunda birçok soruyu gündeme getiriyor. Önümüzdeki günler, Gigaset'in bu zorlukları aşma kapasitesini ve sektördeki konumunu koruma becerisini gösterecek.