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Kurban bayramına 1 gün kala 10.000 TL ve 15.000 TL hesaplara balıklama yatıyor! Bayrama cebiniz dolu girin!

Bayrama bir gün birçok banka, müşterilerine faizsiz nakit avans teklifleri sunar. Bu kampanyalara katılmak için belirli şartlar bulunuyor.

Kurban bayramına 1 gün kala 10.000 TL ve 15.000 TL hesaplara balıklama yatıyor! Bayrama cebiniz dolu girin!
Yayın Tarihi : 2023-06-27 09:43

Bayrama cebiniz dolu girin! Kurban bayramına 1 gün kala 10.000 TL ve 15.000 TL hesaplara balıklama yatıyor-  Bayrama bir gün birçok banka, müşterilerine faizsiz nakit avans teklifleri sunmaktadır. Bu kampanyalar sayesinde vatandaşlar bayram alışverişlerini kolaylıkla yapabilir ve aylık faiz yüküyle karşılaşmadan ihtiyaçlarını karşılayabilirler. İşte bazı bankaların sunduğu faizsiz nakit avans seçenekleri:

Akbank: Akbank, mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunan yeni müşterilere özel olarak %0 faizli, 6 ay taksitli nakit avans imkanı sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında müşteriler, 15.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans alabilirler. Akbank mobil uygulamasını indirerek "müşteri ol" bölümünden görüntülü görüşme yaparak hızlı bir şekilde müşteri olabilir ve kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Kartınızın gelmesini beklemeden nakit avansınızı hesabınıza aktararak kullanabilirsiniz.

Kurban bayramına 1 gün kala 10.000 TL ve 15.000 TL hesaplara balıklama yatıyor! Bayrama cebiniz dolu girin!

Garanti BBVA: Garanti BBVA, mobil bankacılık üzerinden müşteri olup bireysel kredi kartı başvurusu yapanlara özel olarak faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans imkanı sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında onaylanan başvurular için 6 ay taksitli olarak 10.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans kullanılabilir. Mobil bankacılık üzerinden müşteri olma ve kredi kartı başvurusu yapma şartlarına uyarak bu kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Bu kampanyalara katılmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Kampanyalar 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilk kez bankanın müşterisi olacak kişiler için geçerlidir. Nakit avans tutarından faydalanabilmek için kredi kartı başvurusunun onaylanması ve kredi kartı limitinin nakit avans çekilecek miktarda olması gerekmektedir. Kredi kartı başvurusunun onaylanabilmesi için kredi notunuzun yeterli seviyede olması önemlidir.

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